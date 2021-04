Ustavili tudi postopek zoper dijakinjo, ki je zahtevala vrnitev v šolo

Potem ko je mariborsko okrajno sodišče ustavilo prekrškovni postopek zoper dijaka, ki je februarja sodeloval na mirnem protestu na Trgu svobode v Mariboru, s katerim so dijaki zahtevali vrnitev v šolske klopi, je zdaj sodišče enako storilo tudi pri dijakinji, ki je bila zaslišana prva. V obrazložitvi je zapisano, da gre za osebnostno zrelo in visoko inteligentno osebo, ki se ne le zanima za družbene probleme in še zlasti za probleme mlade generacije, temveč nanje tudi aktivno opozarja.

"Okrajno sodišče v Mariboru je ustavilo postopek tudi zoper prvo dijakinjo, ki je bila zaslišana na sodišču dne 15. 3. 2021. Sodišče je postopek ustavilo iz razloga smotrnosti," je sporočil odvetnikDino Bauk. Že na sodišču je poudaril, da so dijaki, ki so se udeležili mirnega shoda v Mariboru, ravnali državotvorno, saj so zahtevali svojo pravico – pravico do šolanja. Ob tem, ko so protestirali, so upoštevali vse epidemiološke ukrepe in "se jih potem na tak način kaznuje". V primeru mladoletnih oseb sodišče lahko izreče vzgojni ukrep. "Toda ta ukrep je nesmiseln, ker to so mladoletniki, ki neke dodatne vzgoje ne potrebujejo, prej so lahko zgled komu drugemu med odraslimi,"je dodal. Na dan, ko je bila dijakinja zaslišana, se je pred mariborskim okrajnim sodiščem v znak podpore in vsem, ki so zahtevali pravico do šolanja, zbralo okoli 100 ljudi. Med njimi so bili dijaki, učenci, profesorji, upokojenci, ravnatelji in drugi. Pokazali so jim, da niso sami.

Sodišče: Dijakinja je osebnostno zrela in visoko inteligentna oseba Kot je zapisano v obrazložitvi ugotovitev po zaslišanju, je dijakinja, ki je tudi sicer zelo uspešna dijakinja II. Gimnazije v Mariboru, kljub svoji mladosti osebnostno povsem zrela in visoko inteligentna oseba, ki se ne le zanima za družbene probleme in še zlasti za probleme mlade generacije, temveč nanje tudi aktivno opozarja. Na to sta posebej opozorila tudi njena starša, ki sta poudarila, da je zelo dobra učenka, ki je zelo kritično nastrojena do družbenih problemov in odgovorna, z njo pa nimata nobenih posebnih težav.

icon-expand Dijaki so svojo podporo izrazili pred sodiščem. FOTO: Bobo

Res je, dodaja sodišče, da je bil ta shod oz. obravnavano ravnanje dijakinje v nasprotju z določili že omenjenega odloka (ki je v delu že sicer ustavno sporen in je predmet obravnave pred Ustavnimsodiščem Republike Slovenije), vendar ob tem "nikakor ne gre prezreti, da se je dijakinja tega shoda udeležila zgolj zato, da bi kot mlada, inteligentna in družbeno kritična in aktivna oseba, ki ji ni vseeno za položaj lastne generacije, javnost opozorila na stisko dijakov, s čimer je zgolj izvrševala svojo temeljno ustavno in človekovo pravico do svobode zbiranja in do svobode izražanja mnenj".To je storila tako, da je spoštovala predpisane epidemiološke ukrepe za preprečevanje širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2, saj je v kritičnem času (pa čeprav na prostem) nosila zaščitno masko in držala ustrezno večmetrsko razdaljo do ostalih oseb, kakor je nazorno razvidno s fotografij. To po mnenju sodišča kaže na veliko stopnjo zavesti mladoletne o nevarnosti okužbe in širjenja virusa SARS-CoV-2, ki jo je dodatno izrazila tudi ob svojem zaslišanju, vse to pa jo "znova prikazuje v luči osebnostno povsem zrele, inteligentne, odgovorne in družbeno kritične osebe, ki ob dejstvu, da je tekom postopka že postala polnoletna, nikakor ne potrebuje dodatnih sodnih nasvetov in opozoril, varstva, pomoči in razvijanja njene osebne odgovornosti, da bi se zagotovila njena vzgoja in pravilen razvoj, kar je nameri vzgojnih ukrepov za mladoletnike". Že v torek je bil sicer ustavljen prekrškovni postopek zoper dijaka, ki se se je prav tako udeležil protesta. Zagovornik Bauk je takrat povedal, da pričakuje enako odločitev tudi v primeru obeh dijakinj, ki sta se znašli v enakem postopku. Spomnimo Na mirnem shodu na mariborskem Trgu svobode 9. februarja so policisti zaradi domnevnega kršenja zakona o nalezljivih boleznih šestim osebam odredili globo v višini 400 evrov, trije pa so zato, ker so bili mladoletni, prejeli pozive na zagovor pred sodnikom za prekrške. Vsi trije so dijaki II. gimnazije Maribor.

Že v torek je bil ustavljen tudi prekrškovni postopek zoper dijaka Matica, ki se je prav tako udeležil protesta. "Očitno je zmagal razum. Postopek se je ustavil, sodnica pa se je v imenu sodstva opravičila," je ob odhodu s sodišča povedal z vidnim olajšanjem. "Hvala Bogu, da je prišlo do tega, da ni bilo še kakšnih zapletov. Navsezadnje je bil to edini možen zaključek, zato sem vesel, da se je vse skupaj končno zaključilo,"je še dodal. Zagovornik Bauk pa je takrat povedal, da takšno odločitev pričakuje tudi v primeru obeh dijakinj, ki sta se znašli v enakem postopku.