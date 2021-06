Ustavno sodišče: omejitev gibanja na občine in prepoved zbiranja ljudi neustavna ukrepa

Ustavno sodišče je odločilo, da del Zakona o nalezljivih boleznih in nekateri vladni odloki, ki so bili sprejeti na podlagi le-tega, niso v skladu z ustavo. V postopku za oceno ustavnosti in zakonitosti, ki so ga začeli na pobudo petih državljanov, so tako razveljavili odlok o začasni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih ter prepoved gibanja izven občin. DZ mora neskladje odpraviti v dveh mesecih.

Ustavno sodišče je ugotovilo, da sta 2. in 3. točka 1. odstavka 39. člena Zakona o nalezljivih boleznih (ZNB), ki pooblašča vlado, da prepove oziroma omeji gibanje in zbiranje, v neskladju z ustavo. Posledično so bili neustavni tudi epidemiološki vladni odloki v delu, v katerem so bili sprejeti na tej podlagi. Gre za Odlok o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih in površinah v Republiki Sloveniji ter prepovedi gibanja izven občin. Ugotovitev ima učinek razveljavitve. Državni zbor mora zato ugotovljeno neskladje odpraviti v roku dveh mesecev po objavi te odločbe v Uradnem listu. Kaj pravi prvi odstavek 39. člena ZNB? Kadar z ukrepi, določenimi s tem zakonom, ni mogoče preprečiti, da se v Republiko Slovenijo zanesejo in v njej razširijo določene nalezljive bolezni, lahko minister, pristojen za zdravje, odredi tudi naslednje ukrepe:

1. določi pogoje za potovanja v državo, v kateri obstaja možnost okužbe z nevarno nalezljivo boleznijo in za prihod iz teh držav;

2. prepove oziroma omeji gibanje prebivalstva na okuženih ali neposredno ogroženih območjih;

3. prepove zbiranje ljudi po šolah, kinodvoranah, javnih lokalih in drugih javnih mestih, dokler ne preneha nevarnost širjenja nalezljive bolezni;

4. omeji ali prepove promet posameznih vrst blaga in izdelkov.

O ukrepih iz prejšnjega odstavka mora minister, pristojen za zdravje, nemudoma obvestiti Vlado Republike Slovenije, Državni zbor Republike Slovenije in javnost. Je pa Ustavno sodišče zavrglo vloženo pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti Odloka o obvezni namestitvi razpršilnikov za razkuževanje rok v večstanovanjskih stavbah in pobudo za začetek postopka glede Odredbe o razglasitvi epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (covid-19). Več sledi ...