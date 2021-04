Ustavno sodišče razveljavilo člen o podaljševanju akreditacij visokošolskim zavodom

Ustavno sodišče je razveljavilo člen šestega protikoronskega zakona, ki podaljšuje rok za izpolnjevanje pogojev za ustanovitev visokošolskega zavoda, opredeljenih v noveli zakona o visokem šolstvu. Ugotovilo je namreč, da je člen v neskladju z ustavo. Agencija za kakovost v visokem šolstvu bo izpolnjevanje pogojev tako preverjala že ob prvem naslednjem podaljšanju akreditacije.

V zakonu, ki je vreden eno milijardo evrov in ki so ga v državnem zboru potrdili in sprejeli 25. novembra lani, je eden izmed členov med drugim določil, da se podaljšuje rok, do katerega morajo visokošolski zavodi urediti akreditacije. Tako bi morale univerze nove, zaostrene pogoje za akreditacijo, ki jih je določila novela zakona o visokem šolstvu iz leta 2016, izpolnjevati ob drugem naslednjem podaljšanju akreditacije, ki se jih podaljšuje na najmanj pet let, in ne ob prvem, kot je to do zdaj določala novela.