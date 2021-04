Ustavno sodišče zadržalo določbo odloka, ki omejuje potovanja v rdeče države

Vlada je 28. marca sprejela odlok, s katerim je močno omejila izstop in vstop v državo, s čimer je želela pred velikonočnimi prazniki omejiti grožnjo širjenja novega koronavirusa. Od 29. marca so tako za slovenske državljane in osebe s prebivališčem v Sloveniji prepovedana potovanja v države oziroma administrativne enote držav na rdečem seznamu, razen za izjeme, med katerimi so med drugim osebe, ki so prebolele covid-19 ali pa so se cepile proti tej bolezni.

Pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti 11. člena Odloka o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni covid-19 so vložili trije pobudniki, in sicer Rok Ban in družba Bas Production, Matic Kocijančič ter nekdanji pravosodni minister Aleš Zalar.

Pobudniki zatrjujejo, da prebivajo v Republiki Sloveniji in da ne izpolnjujejo pogojev, ki na podlagi 11. člena Odloka izjemoma dopuščajo potovanja v države oziroma njihove administrativne enote na rdečem seznamu (niso preboleli bolezni in niso cepljeni). V skladu z ustaljeno ustavnosodno presojo se šteje, da splošni predpis neposredno posega v pravice, pravne interese oziroma pravni položaj pobudnika, če bi pobudnik izdajo posamičnega akta lahko dosegel le tako, da bi izpolnil znake prekrška, piše v obrazložitvi.

Ustavno sodišče je njihove pobude sprejelo in v sklepu ugotovilo, da so škodljive posledice, ki bi jih lahko povzročilo izvrševanje izpodbijane določbe ob njeni morebitni protiustavnosti, s katero bi se omejila možnost izstopa iz države in prek tega omejile pravica do svobode gibanja, pravica do zasebnega in družinskega življenja ter pravica do svobodne gospodarske pobude, hujše od škodljivih posledic za varstvo javnega zdravja, ki bi jih lahko povzročilo začasno zadržanje izvrševanja te določbe ob njeni morebitni ustavni skladnosti. Sodišče je zato sklenilo zadržati izvrševanje 11. člena odloka do svoje končne odločitve.

Odločitev o sprejetju pobud je podprlo osem ustavnih sodnikov, proti je glasoval sodnik Klemen Jaklič. Odločitev o zadržanju izvrševanja omenjenega člena pa je podprlo sedem sodnikov, proti sta glasovala Jaklič in Marko Šorli.

Jaklič je ob tem podal odklonilno ločeno mnenje, Šorli pa je dal delno pritrdilno in delno odklonilno ločeno mnenje. Sodnici Špelca Mežnar in Katja Šugman Stubbs ter sodnik Rok Čeferin so dali pritrdilna ločena mnenja.

Vlada: Ukrepi so bili sprejeti ob upoštevanju dognanja epidemiološke stroke

Vlada je sicer pred dnevi na dopisni seji sprejela mnenje glede zadržanja odloka in ga posredovala Ustavnemu sodišču. Kot so zapisali, predlogi o zadržanju izvrševanja določbe tega odloka niso utemeljeni.

Ukrepi delne omejitve gibanja ljudi, med njimi določitev pogojev za izstop iz države, so bili sprejeti ob upoštevanju dognanja epidemiološke in infektološke stroke, usmerjeni pa so v prepoved in omejevanje stikov med prebivalstvom. Ti ukrepi so po mnenju zdravstvene stroke med najučinkovitejšimi za preprečevanje širjenja novega koronavirusa, pravijo na vladi. Hkrati so bili ti ukrepi v skladu z načelom sorazmernosti sprejeti kot skrajni, ko z drugimi ukrepi po ZNB ni bilo mogoče preprečiti širjenja bolezni, še dodajajo.