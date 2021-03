Ustavno sodišče zavrglo pobudo za obvezno nošenje mask v razredu

Kot so sporočili z ustavnega sodišča, pobudnica, mama 14-letnega osnovnošolca, meni, da bi morale biti maske v razredih obvezne. Za to se zavzema, ker naj bi v njeni družini ob morebitni okužbi s koronavirusom obstajala realna možnost za hujši potek bolezni. Pobudnica tudi meni, da je to, da starši, ki se ne strinjajo z neuporabo mask v razredu, nimajo možnosti zahtevati, da se njihov otrok še naprej šola na daljavo, ampak vseskozi trepetajo pred okužbo, diskriminatorno.