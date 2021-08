Uvajanje pravila PCT v javnih prostorih deli javnost bolj kot cepljenje

Javnost je glede uvajanja pogoja PCT za vstop v javne prostore razdeljena tako rekoč na polovico – 48 odstotkov vprašanih na splošno bolj podpira uveljavitev tega pravila za "vstop na različne javne prireditve in prostore", 52 odstotkov pa mu nasprotuje.

V največji meri je v javnosti izražena podpora uveljavitvi tega pravila za zaposlene v zdravstvu, podpira jo skoraj dve tretjini vprašanih (64 odstotkov). Sledi podpora uveljavitvi PCT-pravila za zaposlene v Policiji (55 odstotkov) in javni upravi (54 odstotkov). Več kot 50-odstotno podporo uvajanju PCT-pravila javnost izraža še za zaposlene v turističnih namestitvah, šolstvu, osebnih storitvah, gostinstvu in vrtcih. Rahlo pa nasprotuje uvajanju PCT-pravila za zaposlene v kulturnih ustanovah, v trgovinah in trgovskih centrih ter za zaposlene v industriji in podjetjih nasploh, kaže najnovejša raziskava družbe Valicon.

Raziskava #Novanormalnost je bila izvedena na vzorcu 519 oseb, in sicer od 6. do 8. avgusta 2021.

Uveljavljanju PCT-pravila v javnih prostorih v največji meri nasprotujejo tisti, ki nasprotujejo cepljenju, ki redko – ali sploh ne – spremljajo dogajanja v zvezi z epidemijo v medijih, vladne ukrepe za zajezitev ocenjujejo kot prestroge, vladi tudi sicer ne zaupajo pri ukrepanju v zvezi s širjenjem virusa. Demografsko gledano izstopajo predstavniki generacije Y oziroma stari od 28 do 47 let, s podpovprečnimi osebnimi dohodki, nekoliko podpovprečno formalno izobrazbo, med regijami pa izstopata Dolenjska ter Podravsko – pomurska. Bistveno večje je nasprotovanje uveljavljanju PCT-pravila, ko gre za obiskovalce različnih javnih prostorov. Le v treh primerih je podpora višja od nasprotovanja, a razlika v nobenem primeru ni statistično značilna, gre za obiskovalce zdravstvenih domov in lekarn, javnih prireditev v notranjih prostorih ter hotelov in drugih turističnih namestitev. Za obiskovalce vseh ostalih naštetih javnih prostorov je v javnosti nasprotovanje uveljavitvi PCT-pravila statistično značilno višje od podpore, najbolj za otroke v vrtcih in učence osnovnih šol, najmanj za obiskovalce gostinskih lokalov in študente.

Uveljavljanju PCT-pravila v javnih prostorih v največji meri nasprotujejo tisti, ki nasprotujejo cepljenju.

Izražena in že realizirana namera cepljenja spet padla pod 70 odstotkov Zadnja meritev raziskave je pokazala, da je namera cepljenja v primerjavi z zadnjo meritvijo spet občutno nižja. V prvem avgustovskem vikendu so namreč zabeležili 62-odstotno namero (gre za seštevek že vsaj enkrat cepljenih in tistih, ki pravijo, da se bodo zagotovo ali verjetno cepili), kar je za šest odstotnih točk manj kot konec julija, s čimer smo se vrnili na stanje iz začetka poletja. Da so že cepljeni, tokrat odgovarja dobra polovica anketirancev, odstotek teh, ki bi se zagotovo cepili, pa je od prejšnje meritve s 7 odstotkov padel na 4 odstotke. Malenkost nižji je tudi delež teh, ki bi se verjetno cepili (tokrat je takih 6 odstotkov vprašanih, konec julija 7 odstotkov). Delež teh, ki se verjetno ne bodo cepili, je po drugi strani tokrat malenkost višji (15 odstotkov) kot konec julija (14 odstotkov). Za štiri odstotne točke je tokrat več takih, ki se zagotovo ne bi cepili (23 odstotkov). Skladno s tem sta po nekajmesečni rasti občutno nižji tudi minimalna in maksimalna dosegljiva stopnja precepljenosti v populaciji od 18 do 75 let. Prva je v primerjavi z dvema tednoma nazaj padla z 72 odstotkov na 68 odstotkov, druga pa z 81 odstotkov na 77 odstotkov. Negativno doživljanje trenutne situacije Tokratna meritev kaže, da je trenutno doživljanje epidemije spet precej negativno, pesimističen je tudi pogled v prihodnost, a po drugi strani opažajo občutno manj interesa za spremljanje dogodkov, povezanih z epidemijo. Vsi ti kazalci kažejo, da so ljudje, poleg tega, da v času dopustov svojo pozornost raje preusmerjajo drugam, epidemije že precej naveličani, kljub temu da ima ta še vedno precej negativen vpliv na doživljanje vsakdanjega življenja.

Trenutno doživljanje epidemije je spet precej negativno.