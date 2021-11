V Ajdovščini optimizirali proces proizvodnje mRNA cepiva

Kot so pojasnili v razvijalcu monolitne tehnologije ter ekskluzivnem proizvajalcu kromatografskih kolon za proizvodnjo, čiščenje in analizo velikih biomolekul ter virusnih delcev, so se z BioNetom povezali v začetku leta. Družbi sta v sodelovanju najprej razvili optimiziran proces proizvodnje cepiva pDNA in nato še cepiva mRNA ter obe tehnologiji uspešno prenesli iz laboratorijev v industrijski obrat podjetja BioNet.

Izvršni direktor ajdovske družbe, ki je že nekaj časa v lasti nemške skupine Sartorius, Aleš Štrancar je izrazil ponos, da so bili izbrani za partnerja razvojne strategije podjetja BioNet, s katerim so zaradi epidemioloških omejitev večinoma sodelovali preko telekonferenc oz. brez fizičnih srečanj in usposabljanj.

"Kljub temu smo proces proizvodnje razvili v zgolj štirih mesecih, kar je že skoraj čudež. To ne bi bilo mogoče brez izjemno izkušene in motivirane ekipe podjetja BioNet. Posebna zahvala pa gre tudi našim ekipam, ki so ponovno uspele razviti proces proizvodnje v rekordnem času," je dejal Štrancar.