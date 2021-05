V Ajdovščini prvo množično cepljenje, udeležilo se ga je okoli 1400 ljudi

V Ajdovščini so v organizaciji tamkajšnjega zdravstvenega doma in občinskega štaba civilne zaščite Ajdovščina pripravili prvo množično cepljenje zainteresiranih. Udeležilo se ga je okrog 1400 občanov in tistih, ki so zaposleni v ajdovskih in vipavskih podjetjih. Cepili bodo še v petek, množično cepljenje pa bodo ponovili prihodnji konec tedna.

"Ugotovili smo, da je najboljše in najhitrejše, če damo tako možnost vsem zaposlenim. Veliko je namreč takih, ki niso vedeli niti tega, kam se obrniti ali poklicati, zato smo zainteresirane za cepljenje povabili preko podjetij," je povedal poveljnik občinskega štaba Civilne zaščite AjdovščinaIgor Benko. Tako so že v začetku meseca zbrali prijave za tokratno cepljenje. Po besedah direktorja Zdravstvenega doma Ajdovščina Egona Stoparja je bilo prijavljenih še več interesentov, vendar so k cepljenju pozvali le toliko ljudi, kolikor so tokrat prejeli cepiv. Ajdovski zdravstveni dom je sicer naročil 2000 odmerkov cepiv proizvajalcev Pfizer in BioNTech ter AstraZeneca, slednji so bili namenjeni predvsem za drugi odmerek že cepljenih s tem cepivom. Na četrtkovem množičnem cepljenju so cepili s prvim odmerkom cepiva Pfizer. "Cepimo pač s tistim cepivom, ki ga dobimo,"je pojasnil Stopar. Odziv na povabilo k cepljenju je bil v ajdovskih podjetjih dober. Med razlogi za to sta bojazen pred boleznijo in njenimi posledicami ter posledično tudi pred odsotnostjo z dela, pa tudi bližajoče se poletne počitnice, je navedel Stopar. Množično cepljenje nameravajo organizirati tudi v drugi polovici prihodnjega tedna, nanj je prijavljenih okrog 1600 zainteresiranih. Okužb je tudi na območju Zgornje Vipavske doline vse manj, Stopar je stanje ocenil kot obvladljivo. Virus sicer še vedno kroži med prebivalstvom, k višjim številkam okuženih prispevajo predvsem okužbe v celotnih družinah in med sorodniki. "Večinoma okužbe minejo brez večjih težav, vsake toliko pa se najde tudi kakšen z nekoliko večjimi težavami. V tem trenutku pa je situacija obvladljiva, pozna pa se tudi delna precepljenost," je še dejal.