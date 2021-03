V Ajdovščini ponarejeni občinski letaki s proticepilsko propagando

V Ajdovščini so danes cepili 260 šolnikov, kar je skoraj 60 odstotkov vseh zaposlenih v tamkajšnjih šolah in vrtcih. Z enim odmerkom je sicer cepljenih 13 odstotkov vseh prebivalcev ajdovske in vipavske občine, še 4000 jih je v čakalni vrsti. A stranski učinki cepiva AstraZenece so dvom zasejali tudi med ajdovske šolnike. Premislilo se jih je 30. Da bodo raje še malo počakali, pove direktor Zdravstvenega doma Ajdovščina Egon Stopar.

Hitro in ostro pa so se v občini odzvali na lažen letak, ki se je v četrtek pojavil na družbenih omrežjih. Neznanec je brošuro v prid cepljenju 'popravil' in jo delil kot proticepilsko propagando. "Takšne objave ustvarjajo veliko škodo širše v prostoru države in v kolikor Facebook ne bo odreagiral dovolj hitro, bomo prijavo oddali tudi na policijo," je jasen župan občine Ajdovščina Tadej Beočanin.