V ambulantah primarnega zdravstva izboljšali odzivnost za bolnike

Manjšina izvajalcev se je izkazala za sporne, pogosto izvajalci bolnikov niso obveščali o odsotnosti ali pa niso imeli urejenih telefonskih odzivnikov. ZZZS je tem izvajalcem pomagal urediti komunikacijo, številni zdravstveni zavodi pa so v tem času tudi nadgradili telefonske centrale. Tako v nadzoru ZZZS izvajalcem "praktično niso izrekali pogodbenih kazni" , je povedal.

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) je po septembrskem povečanju pritožb bolnikov nad komunikacijo in odzivnostjo zdravnikov izvedel nadzor nad odzivnostjo ambulant. Nadzor je po besedah generalnega direktorja ZZZS Marjana Sušlja pokazal, da je večina izvajalcev zdravstvenih storitev izboljšala telefonsko odzivnost, telefonski sistem so tehnično nadgradili, izboljšala pa se je tudi organizacija.

Težava pri dostopu do zdravnika izvira iz pomanjkanja zdravstvenega kadra

Ocenjuje pa, da trenutno težava pri dostopu do zdravnika ni več komunikacijske narave, ampak izvira iz pomanjkanja zdravstvenega kadra. "Veliko število testov in cepljenje predstavljata veliko obremenitev zdravstvenega osebja na primarnem nivoju. Sama dostopnost je korektna, prizadevanja so obrodila sadove, bo pa zaradi dodatnih obremenitev osebja, treba včasih počakati malo dlje," je povedal Sušelj.

Ambulante, ki so imele težave, bodo na zavarovalnici še spremljali, a proaktivnega nadzora ne bodo več izvajali. O tem je Sušelj z območnimi enotami spregovoril tudi na sredinem sestanku.

"Ambulante so nas prosile, da se nadzor zmanjša na minimum, ker imajo dela čez glavo,"je pojasnil Sušelj in poudaril, da prisotnost predstavnikov zavarovalnice v trenutnih epidemioloških razmerah pomeni tudi večje zdravstveno tveganje.