V Angliji ob novem sevu koronavirusa zaostrujejo ukrepe

"Doslej smo zabeležili več kot 1000 primerov okužbe z novo različico, večinoma na jugu Anglije, o njih pa je poročalo skoraj 60 različnih lokalnih oblasti," je britanskim poslancem povedal minister za zdravje Matt Hancock, ki je pristojen samo za Anglijo. Poudaril je, da zaenkrat nič ne kaže na to, da bi novi sev povzročal hujšo obliko covida-19 ali povzročil, da cepiva ne bi učinkovala.

Dodal je, da so v zadnjem tednu zabeležili hitro, eksponentno rast primerov okužbe z novim koronavirusom v Londonu in Kentu ter v delih Essexa in Hertfordshira. Po njegovih besedah ne vedo, v kolikšni meri je to posledica nove različice koronavirusa.

"Vendar pa je ne glede na vzrok nujno treba hitro in odločno ukrepati, da bi nadzorovali to smrtonosno bolezen, medtem ko poteka cepljenje," je po poročanju BBC povedal Hancock.

Od srede bo tako na celotnem širšem območju Londona ter delih okrožij Essex, Kent in Hertfordshire veljala tretja oziroma najstrožja stopnja ukrepov za zajezitev novega koronavirusa. Ukrepi najvišje stopnje vključujejo zaprtje barov, restavracij in kavarn, ki pa lahko še naprej opravljajo dostavo in izdajajo hrano oziroma pijačo za prevzem.

Na območjih tretje stopnje poleg tega ni dovoljeno druženje članov različnih gospodinjstev v zaprtih prostorih in večinoma tudi ne na prostem.

Frizerji in trgovine lahko ostanejo odprti. To velja tudi za šole, čeprav bodo v več predelih Londona otroci od torka iz preventivnih razlogov doma. Britanska vlada je že pretekli teden sporočila, da jih skrbi širjenje okužb med srednješolci. Danes so začeli na najhuje prizadetih območjih testirati dijake, stare od 11 do 18 let.

Londonski župan Sadiq Khan je ob porastu okužb izrazil globoko zaskrbljenost. Obenem je posvaril premierja Borisa Johnsona, da bo razglasitev tretje stopnje ukrepov za London "katastrofalna" za pube, bare in umetnostne ustanove.