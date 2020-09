V Angliji omejitev zbiranja na šest ljudi, na Češkem več kot 1100 okužb

Na svetu so potrdili že več kot 27,5 milijonov primerov novega koronavirusa, umrlo pa je 897.000 ljudi. V Angliji so prepovedali zbiranje več kot šestih ljudi zaradi strmega naraščanja trenda okužb, rekord pa so zabeležili tudi na Češkem, in sicer kar 1164. V Novi Zelandiji, ki se je zaprla pred svetom, pa so v Aucklandu zabeležili nove okužbe, povezane z zbiranjem v cerkvi.

Podatki univerze Johns Hopkins kažejo, da so po vsem svetu potrdili 27.585.096 primerov in 897.685 smrtnih žrtev. Kot poroča BBC, bo v Angliji od ponedeljka (14. septembra) dalje prepovedano zbiranje več kot šestih ljudi. Ta ukrep so sprejeli zaradi velikega porasta v številu na novo potrjenih primerov – po vsej državi so od nedelje zabeležili skoraj 8400 novih okužb. Kazen za neupoštevanje bo 100 funtov (okoli 110 evrov), omejitev pa ne bo veljala za šole, delovna mesta, poroke, pogrebe in ekipne športe, če bodo upoštevali varnostne ukrepe. Ta ukrep ne velja na Škotskem, v Walesu in Severni Irski.

icon-expand

Na Češkem so medtem zabeležili rekordno število okužb v zadnjih 24 urah, in sicer 1164. Večina okuženih ima blage simptome oziroma gre za asimptomatsko okužbo, a izbruh vseeno skrbi Svetovno zdravstveno organizacijo (WHO), ki je pozvala Prago, naj ne zmanjšajo števila testiranj in naj še naprej vztrajajo pri vnetem kontaktnem sledenju. Češki premier Andrej Babišorganizaciji odgovarja, da naj utihnejo. V Španiji se spopadajo z okužbami v domovih starostnikov, saj so jo potrdili v več kot 1300 domovih. Najhuje je v Andaluziji, po celi državi pa so zabeležili 21.000 smrti, povezanih z okužbo s covidom-19. Iz Italije pa prihajajo novice o nekdanjem premierju Silviu Berlusconiju, ki se mu stanje počasi izboljšuje, šest dni po tem, ko so ga sprejeli v milansko bolnišnico. Sam pravi, da je "spopadanje s to peklensko boleznijo težko".

Na Novi Zelandiji, ki se je zaprla pred svetom, da bi preprečila vnos novega koronavirusa, se je novo žarišče pojavilo v evangeličanski cerkvi, ki je zdaj povezana s 43 primeri. V zadnjih 24 urah so jih v povezavi s tem potrdili še šest. Ljudje so se kljub omejitvi zbiranja na 10 ljudi zadrževali pri maši, zato so oblasti opozorile voditelje evangeličanske cerkve, naj upoštevajo ukrepe ali pa tvegajo kazensko odgovornost.

icon-expand V Indiji teorije zarote povzročajo težave pri omejevanju virusa FOTO: AP