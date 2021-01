V Angliji se je znova ustavilo javno življenje, ukrepe zaostruje tudi Španija

Ustavitev javnega življenja v Angliji, ki vključuje zapuščanje domov le izjemoma in zaprtje šol za večino otrok, je premier Boris Johnson naznanil v ponedeljek. V torek je znova pojasnjeval odločitev, češ da ni imel druge izbire. Med drugim je trenutno v bolnišnicah v Angliji 40 odstotkov bolnikov s covidom-19 več kot v prvem valu spomladi. Johnson ni mogel zagotoviti, da se bodo lahko še pred poletnimi počitnicami v šole vrnili vsi otroci, je pa izrazil optimizem in upanje, da se bodo razmere spremenile že pomladi, poroča britanski BBC.

Johnsona danes čaka še nagovor v parlamentu, ki bo naknadno razpravljal in predvidoma zvečer glasoval o že uveljavljenih ukrepih. Težave pri potrjevanju ureditve, ki omogoča zaprtje javnega življenja do konca marca, ni pričakovati, saj so ji podporo napovedali tudi opozicijski laburisti.

Veliko upanja Johnson polaga v cepljenje proti covidu-19. Kot je dejal v torek, so do zdaj v Veliki Britaniji cepili že več kot 1,3 milijona ljudi, približno polovico iz starostne skupine nad 80 let.

Strogi ukrepi za zamejitev širjenja novega koronavirusa so trenutno v veljavi tudi drugod po Združenem kraljestvu. Na Škotskem je ustavitev javnega življenja v veljavi od ponedeljka do konca januarja, v Walesu že od 20. decembra in najmanj do 18. januarja, Severna Irska pa je za šest tednov uvedla zaprtje 26. decembra.

V Angliji smejo ljudje po novem domove zapuščati le izjemoma – za odhod k zdravniku, po nakupih nujnih življenjskih potrebščin, rekreacijo ali odhod na delo, ki ga ni mogoče opraviti od doma. Pouk v šolah in na fakultetah bo najmanj do konca polletja potekal na daljavo. Jasli medtem ostajajo odprte. Zaprti bodo neživilske trgovine, restavracije in zabaviščni objekti, ne bodo pa denimo zaustavili profesionalnih športov, kot je angleška profesionalna nogometna liga.

Zaradi naraščajočega števila okužb je več t. i. avtonomnih pokrajin v torek napovedalo zaostritev ukrepov za zajezitev epidemije. Valencia je denimo podaljšala zaprtje regije do 31. januarja. Prebivalci jo lahko zapustijo le zaradi nujnih razlogov, kot je odhod na delo ali k zdravniku. Prebivalci drugih pokrajin pa lahko v Valencio prav tako vstopijo le v izjemnih primerih. Poleg tega bo od četrtka od 22. ure, dve uri bolj zgodaj kot doslej, v veljavi nočna prepoved gibanja. Restavracije, bari in drugi gostinski lokali se bodo morali zapreti že ob 17. uri.

V Španiji so v torek potrdili 23.700 novih primerov okužbe z novim koronavirusom, kar je največ v zadnjih dveh mesecih in je za 10.000 primerov višje kot pred tednom dni, je v torek zvečer sporočilo špansko zdravstveno ministrstvo. Kar dve tretjini vseh primerov so zaznali v treh pokrajinah – Kataloniji, Madridu in Valencii.

V Latviji se je več vojakov, ki so tam nameščeni v okviru Natove misije, okužilo z novim koronavirusom. Vsi so v karanteni, njihove stike pa so izolirali, je predstavnik latvijskega obrambnega ministrstva potrdil za latvijsko tiskovno agencijo Leta. Pri Slovenski vojski so zagotovili, da slovenski vojaki, ki so tam na misiji, niso okuženi.

Na Češkem v zadnjem času narašča število hospitalizacij, kar predstavlja vse težji zalogaj za bolnišnice. Že več kot teden dni v državi velja najvišja, peta stopnja ogroženosti zaradi širjenja novega koronavirusa, kar s sabo prinaša stroge ukrepe za zamejitev okužb. Na javnih mestih se lahko srečata največ dve osebi. Trgovine so z izjemo živilskih trgovin, drogerij in lekarn zaprte.

Zaostritve ukrepov sta naznanili tudi Extremadura na meji s Portugalsko, ki ima s 638 primeri najvišjo t. i. 14-dnevno incidenco med pokrajinami v državi, in La Rioja. Regionalna vlada v Kataloniji pa je že v ponedeljek sporočila, da bodo od četrtka za deset dni zaprte meje med občinami v pokrajini. V tem času morajo ostati zaprti tudi nakupovalna središča, fitnescentri in vse trgovine s površino, večjo od 400 kvadratnih metrov.

Na Hrvaškem je trenutno 6985 aktivnih primerov okužbe. V bolnišnicah se zdravi 2264 bolnikov s covidom-19, od katerih jih 209 potrebuje podporo medicinskih ventilatorjev. V državi so do zdaj potrdili skoraj 216.300 okužb z novim koronavirusom in skupaj 4223 smrtnih žrtev covida-19. Medtem je okrevalo več kot 205.000 ljudi, v samoizolaciji je 18.258 ljudi. Do zdaj so testirali nekaj manj kot 1.051.600 ljudi, so še sporočili.

Vodja štaba civilne zaščite v Istrski županiji Dino Kozlevac je ob objavi današnjih podatkov izjavil, da ob dobrih trendih in bolj ugodni epidemiološki sliki v hrvaški Istri še zmeraj ne razmišljajo o omilitvi epidemioloških ukrepov. Večina obstoječih ukrepov velja do 8. januarja.

Danes objavljeno število okuženih je nekoliko višje, kot je bilo prejšnjo sredo, ko so potrdili 1850 novih okužb. Prejšnjo sredo so opravili tudi občutno manj testov – 6322. Sredo pred tem so ob 10.194 testih potrdili 2763 novih okužb. Glede na danes objavljene podatke lokalnih štabov civilne zaščite so v minulih 24 urah v Primorsko-goranski županiji potrdili 213 okužb. V Medžimurski županiji so našteli 132 novih okužb. Iz Istrske županije pa poročajo o 50 novih primerih.

Nizozemska vlada je sicer načrtovala začetek cepljenja šele pozneje, vendar je po številnih kritikah pospešila priprave na začetek kampanje. Okoli 280.000 odmerkov cepiva je sicer že več dni v skladišču na vzhodu države. Premier Mark Rutte je priznal, da so ravnali narobe in da bi se morale oblasti bolje pripraviti na začetek množičnega cepljenja.

Nizozemska je medtem danes postala zadnja država v Evropski uniji, ki je začela cepiti proti covidu-19. Kot prvo so cepili medicinsko sestro v domu starejših v vasi Veghel na jugu države. Glede na strategijo cepljenja bodo prve cepili zdravstvene delavce. Medtem ko so danes simbolno zagnali kampanjo cepljenja, pa bodo centri za cepljenje po državi pripravljeni šele prihodnji teden.

Fauci je omenil, da so v mestu New York leta 1947 v manj kot mesecu dni cepili šest milijonov ljudi proti noricam. Med njimi tudi njega kot šestletnega otroka, in Fauci meni, da lahko to ponovijo po ZDA tudi za novi koronavirus. Po njegovem mnenju bodo precepljenost populacije dosegli do zgodnje jeseni, ko bodo cepili med 70 do 85 odstotkov prebivalstva ZDA, kar je okrog 280 milijonov ljudi.

Cepljenje Američanov proti koronavirusu se je po praznikih malce pospešilo in do zdaj so po podatkih Centra za nadzor nad nalezljivimi boleznimi (CDC) cepili skoraj pet milijonov ljudi. Po ZDA so razdelili 17 milijonov odmerkov cepiva.

V zvezni državi New York nameravajo do konca tedna razdeliti 911.000 odmerkov cepiva, nastajajo pa težave, saj se številni zdravstveni delavci nočejo cepiti. Guverner Andrew Cuomo je obenem zagrozil s sankcijami bolnišnicam, ki ne cepijo dovolj hitro. Obenem želi kaznovati tudi tiste, ki se bodo cepili prek vrste. Župan mesta New York Bill DeBlasio mu ugovarja in meni, naj se pri cepljenju uporablja tudi zdrava pamet, ker je, kot kaže, najpomembneje, da se ga pospeši. V državi New York so v torek našteli 149 smrtnih primerov. Hospitaliziranih je 8950 ljudi, doslej so opravili 26 milijonov testov, v torek pa jih je bilo od več kot 100.000 opravljenih testov pozitivnih 8,3 odstotka.

Guverner Kalifornije Gavin Newsom je zaradi zaostajanja pri cepljenju dejal, da bi bilo treba dati več fleksibilnosti zdravstvenim ustanovam, da bi raje cepili nekoga, ki še ni na vrsti, kot pa da bi šla cepiva v nič.

V Daytona Beachu na Floridi se že dva dni ukvarjajo z dolgimi vrstami avtomobilov, s starejšimi od 65 let, ki se želijo cepiti, v Južni Karolini pa je guverner Henry McMasterzdravstvenim delavcem zagrozil, naj se cepijo do 15. januarja, sicer jih bo postavil na konec vrste. Doslej so v Južni Karolini cepili le 43.000 oseb.

Tudi v Severni Karolini zamujajo in številni domovi za ostarele poročajo, da se osebje noče cepiti. Guverner Roy Cooper je na pomoč pri distribuciji cepiva poklical nacionalno gardo. Doslej so v državi cepili 108.000 oseb.