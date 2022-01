V Angliji znova obvezne maske pri pouku, v Črno goro le še cepljeni in preboleli

Zaradi hitrega širjenja koronavirusne različice omikron bodo morali starejši šolarji pri pouku znova nositi maske. To bo veljalo za starejše od 12 let in predvidoma do 26. januarja, je nekaj dni pred začetkom vračanja šolarjev v učilnice, sporočila vlada v Londonu. Črna gora pa je zaostrila pogoje za vstop v državo. Po novem lahko tja vstopijo le še osebe, ki imajo dokazilo o cepljenju proti covidu-19 ali prebolelosti, obenem pa morajo predložiti še negativen izvid testa na novi koronavirus. Medtem Francija v prizadevanjih za omilitev učinka na družbo in gospodarstvo rahlja pravila glede karantene.

Ukrep britanske vlade – gre za priporočilo in ne obveznost – naj bi zagotovil, da bo čim več učencev čim dlje lahko obiskovalo šolo. Doslej je vlada tej starostni skupini nošnjo mask že priporočala na javnih šolskih površinah. Združenje ravnateljev je novo priporočilo pozdravilo. icon-expand Na Škotskem, Severnem Irskem in v Walesu sicer priporočilo glede nošenja mask v šolah velja že dolgo. FOTO: Dreamstime Zdravstveno ministrstvo je obenem napovedalo namestitev dodatnih 7000 zračnih filtrov v učilnicah. V učiteljskih sindikatih to številko kritizirajo kot prenizko. Na Škotskem, Severnem Irskem in v Walesu sicer priporočilo glede nošenja mask v šolah velja že dolgo. Zdravstvena politika je namreč v Združenem kraljestvu stvar regionalnih vlad. Za Anglijo, ki nima lastne vlade, je odgovorna osrednja vlada v Londonu. V Veliki Britaniji se z veliko hitrostjo širi omikron, zaradi katerega močno narašča število okuženih z novim koronavirusom. Samo v Angliji so v soboto potrdili več kot 160.000 primerov, kar je največ doslej za ta del Združenega kraljestva. PREBERI ŠE Omikron v Angliji že postal prevladujoča različica, Nizozemci v popolno zaprtje Črna gora zaostrila pogoje za vstop v državo Črna gora pa je z današnjim dnem zaostrila pogoje za vstop v državo. Po novem lahko v Črno goro vstopijo le še osebe, ki imajo dokazilo o cepljenju proti covidu-19 ali prebolelosti, obenem pa morajo predložiti še negativen izvid testa na novi koronavirus. Pri osebah, ki so se cepile, od zadnjega odmerka cepiva ne sme miniti več kot šest mesecev. Pri predložitvi negativnega testa pa je lahko PCR-test star največ 72 ur, hitri antigenski pa 48 ur. Državljani in tujci z začasnim prebivališčem lahko v Črno goro vstopijo tudi brez omenjenih dokazil, vendar morajo obvezno v desetdnevno karanteno, ki jo lahko prekinejo najprej v treh dneh z negativnim PCR-testom, so sporočili s črnogorskega ministrstva za zdravje. PREBERI ŠE Zaradi okužb med osebjem v ZDA odpovedani številni leti Francija rahlja pravila glede karantene Medtem pa bo Francija s ponedeljkom v prizadevanjih za omilitev učinka na družbo in gospodarstvo zrahljala pravila glede karantene. Polno cepljeni proti covidu-19, ki bodo na testiranju na novi koronavirus pozitivni, se bodo morali izolirati le za sedem dni ne glede na različico, s katero bodo okuženi. icon-expand Že v ponedeljek pa v državi začenjajo veljati tudi nekatere zaostritve ukrepov za omejitev širjenja novega koronavirusa. Po novem bo maska na več javnih mestih, vključno z javnim prevozom, obvezna za vse starejše od šest let. FOTO: AP Karanteno bodo obenem v primeru negativnega bodisi antigenskega bodisi PCR-testa lahko zaključili že po petih dneh. Za v celoti cepljene po tesnem stiku z okuženim karantene sploh ne bo, je v intervjuju za časnik Le Journal du Dimanche napovedal zdravstveni minister Olivier Veran. Za tiste okužene, ki niso cepljeni ali pa niso še prejeli vseh potrebnih odmerkov, ostaja v veljavi pravilo desetdnevne karantene, ki jo je mogoče z negativnim testom končati po sedmih dneh. Tesni stiki okuženih, ki prav tako niso cepljeni, morajo v karanteno za sedem dni, za njeno končanje pa je potreben negativen test na okužbo. Kot pojasnjujejo na francoskem ministrstvu za zdravje, sprememba odgovarja na potrebe, ki jih s sabo prinaša izjemno hitro širjenje koronavirusne različice omikron. Omogočila naj bi ravnotežje med koristmi in tveganji, namenjeno zlasti zagotovitvi nadzora nad virusom in hkratni ohranitvi družbeno-gospodarskega življenja. Kot še izpostavljajo, prvi podatki kažejo, da je inkubacijska doba pri omikronu krajša kot pri drugih različicah, kar da govori v prid krajšanju časa karantene. V Franciji so samo v soboto potrdili več kot 219.000 novih primerov okužbe z novim koronavirusom. Sedemdnevna incidenca primerov na 100.000 prebivalcev znaša 1456. PREBERI ŠE Skokovit porast okužb v Avstraliji, v Izraelu prvi primer 'flurone' V državi je sicer za izpolnjevanje pogoja celovite cepljenosti sedem mesecev po prvotnih dveh odmerkih potreben tudi poživitveni. Ta rok bodo s 15. februarjem skrajšali na štiri mesece, je še napovedal Veran. Že v ponedeljek pa v državi začenjajo veljati tudi nekatere zaostritve ukrepov za omejitev širjenja novega koronavirusa. Po novem bo maska na več javnih mestih, vključno z javnim prevozom, obvezna za vse starejše od šest let. Doslej je to pravilo veljalo za starejše od 11 let. Poleg tega bo na vlakih za tri tedne prepovedano streči hrani in pijačo. Že od petka pa je po novem na prostem znova obvezna maska.etdnevno karanteno, ki jo lahko prekinejo najprej v treh dneh z negativnim PCR-testom, so sporočili s črnogorskega ministrstva za zdravje.