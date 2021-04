V Avstraliji in na Novi Zelandiji uvedba potovanj brez obvezne karantene

Avstralija in Nova Zelandija sproščata nekatere protikoronske omejitve na področju turizma in potovanj. Avstralci bodo odslej tako lahko dopustovali na Novi Zelandiji, brez (doslej) potrebne karantene. In obratno: tudi Novozelandci se bodo že kmalu lahko odpravili k 'sosedom', ne da bi pri tem morali v obvezno samoizolacijo.

Avstralci in Novozelandci bodo od 19. aprila lahko prosto potovali med obema državama, je danes naznanila novozelandska premierka Jacinda Ardern. Novozelandski popotniki so sicer v večino avstralskih zveznih držav brez karantene lahko vstopili že od oktobra, a dovoljenje do nedavnega ni veljalo recipročno. Obe državi sta izbruhe novih okužb od takrat uspeli relativno dobro obvladovati, stopnja širjenja pa je bila zelo nizka ali skoraj nična. Še pred pojavom novega koronavirusa je Novo Zelandijo letno obiskalo okoli 1,5 milijona Avstralcev, navaja BBC. icon-expand Ardernova je ob napovedi pohvalila hiter odziv zdravstvenega osebja obeh držav. "Največja žrtev, ki so jo mnogi v preteklem letu še posebej težko prenesli, je ta, da niso mogli videti družine in prijateljev, ki živijo v Avstraliji," je dejala. "Ta potovalni mehurček predstavlja dogovor, za katerega verjamem, da ga še nismo videli nikjer drugje po svetu," je prepričana novozelandska predsednica vlade. Kot je še dodala v izjavi novinarjem, verjame, da ta naveza predstavlja varen pričetek mednarodnih potovanj v drugo državo, obenem pa da bodo oboji še naprej sledili strategiji boja proti virusu in zavezi, da se ga na vsak način trudijo obdržati 'pred vrati'. Je pa hkrati še opozorila, da se lahko ta 'potovalni dogovor' kadarkoli spremeni, če se pojavi nov izbruh okužb. "Ljudje bodo morali načrtovati tudi možno prekinitev potovanja, v kolikor bo tam izbruh." Kljub temu bo Nova Zelandija na Avstralijo v prihodnje gledala kot na "lastno regijo, kar se tiče sprejemanja odločitev o omejitvah". Ta 'potovalni mehurček' naj bi bil po poročanju BBC-ja sicer drugi tovrstni na svetu, potem ko so nekaj podobnega minuli teden tajvanske oblasti vzpostavile z otočjem Palav. icon-expand