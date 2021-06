V vse več avstralskih mestih ponovno zapirajo javno življenje

Premierka zvezne države Queensland Annastacia Palaszczuk je sporočila, da so to težke odločitve. Zaprtje, v okviru katerega morajo ljudje ostati doma, bo stopilo v veljavo drevi.

Ukrep bo veljal za Brisbane z okolico in mesto Townsville, potem ko je necepljeni zdravstveni delavec, ki je bil okužen, deset dni potoval po Queenslandu.

Pred tem so zaprtje javnega življenja že ukazali za Sydney, Perth in Darwin. V Perthu je zaprtje stopilo v veljavo v ponedeljek in bo trajalo najmanj štiri dni. V mestu so sicer doslej odkrili tri primere okužb.