V Avstraliji prvi prenos omikrona znotraj države, ZDA zaostrujejo pogoje vstopa

V Avstraliji so do sedaj potrdili devet primerov okužbe z novo različico koronavirusa, med katerimi je tudi prvi primer prenosa okužbe znotraj države. Gre za študenta iz Sydneyja, ki ni potoval v tujino. Toda oblasti ob tem sporočajo, da ne bodo zaostrovali ukrepov. Medtem pa so v ZDA zaostrili potovalne ukrepe. Vsi potniki morajo 24 ur pred vstopom v ZDA opraviti testiranje na covid-19, ne glede na cepilni status. Prav tako so do sredine marca podaljšali obveznost nošenja mask v javnem potniškem prometu.

V Avstraliji gre za prvi prenos omikrona v državi, vendar oblasti vztrajajo pri svojem načrtu, da bodo še naprej postopno rahljali protikoronske ukrepe in upali, da se bo nova različica izkazala za blažjo od prejšnjih. Primer okužbe študenta v Sydneyju z različico omikron, ki ni potoval v tujino, je dokaz, da je se je različica razširila znotraj države, so sporočile oblasti iz Novega Južnega Walesa. Oblasti so se tam, kljub pojavu nove različice, odločile, da bodo zvezno državo še naprej postopoma odpirali, saj so svoje dejavnosti po pojavu bolj nalezljive delta različice zaprle za več kot štiri mesece. "Prenos znotraj družbe je vedno zaskrbljujoč, vendar nanj moramo gledati iz drugačne perspektive," je dejal tamkajšnji zdravstveni minister Brad Hazzard. Tudi drugod po svetu se spopadajo z novo različico, je dodal in nadaljeval, da še ni jasno, ali bo omikron povzročil toliko težav, kot so jih prejšnje različice.

icon-expand V Avstraliji so potrdili prvi primer prenosa nove različice koronavirusa znotraj države. FOTO: Shutterstock

Vse, ki so bili v stiku z okuženim študentom, pa pristojni pozivajo, naj opravijo test in se samoizolirajo ter opazujejo pojav morebitnih simptomov. V izolacijo so tako napotili tako učence kot profesorje. Avstralija ima tako sedaj devet potrjenih primerov različice omikron, osem v Novem Južnem Walesu, kjer živi tretjina od 25 milijonov vseh Avstralcev. Čeprav so nekatere države poostrile nadzor na notranjih mejah, je zvezna vlada dejala, da se ne namerava vrniti k zaprtju. Oblasti pa so prejšnji teden v luči pomislekov glede nove koronavirusne različice omikron nenadoma ustavile načrte za ponovno odpiranje svojih mednarodnih meja za kvalificirane delavce in študente. Odprtje meja, ki je bilo načrtovano za 1. december, so tako prestavili vsaj za dva tedna. Določili so tudi, da tisti, ki v državo pridejo iz Južne Afrike, morajo za dva tedna v hotelsko karanteno. ZDA zaostrujejo pogoje vstopa v državo Predsednik Joe Biden je napovedal, da bodo ZDA zaradi naraščajočih primero omikrona zaostrili potovalne pogoje. Administracija je pred kratkim določila, da od 8. novembra naprej velja, da v državo lahko vstopajo polno cepljene osebe. Poleg pogoja cepljenja morajo tako tuji kot ameriški državljani ob vkrcanju na letalo za ZDA predložiti negativni test na covid-19 in opraviti nov test tri dni po prihodu v ZDA.

Po pojavu različice omikron pa bodo morali od ponedeljka vsi potniki, ne glede na državljanstvo ali cepilni status, predložiti negativni test na covid-19, ki mora biti opravljen dan pred vkrcanjem na letalo za ZDA. Se pravi, da bo negativni test namesto dosedanjih treh dni lahko star največ 24 ur. "Preden se vkrcate na letalo, morate letalski družbi pokazati svoj negativni rezultat," so zapisali pristojni. To velja za vse potnike, stare dve ali več let, testi pa so lahko PCR ali hitri antigenski. Američanom pa bodo na voljo tudi brezplačni testi za samotestiranje, ki jih bo financirala zdravstvena zavarovalnica, 50 milijonov testov pa bodo razdelili tistim, ki nimajo urejenega zavarovanja, so še sporočili. Prav tako so do sredine marca podaljšali obveznost nošenja mask v javnem potniškem prometu, in sicer na letalih, vlakih in avtobusih.

icon-expand ZDA je omejila potovalne ukrepe. FOTO: Dreamestime