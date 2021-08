V avstralskem Novem Južnem Walesu najvišje število okužb doslej

V avstralski zvezni državi Novi Južni Wales so že tretji zaporedni dan zabeležili doslej najvišje število novih okužb z novim koronavirusom. Epidemija se krepi tudi v mestu Melbourne v zvezni državi Viktorija, kjer intenzivno iščejo vir zadnjih izbruhov. Medtem ko se nekatera ameriška podjetja odločajo za vračanje zaposlenih v pisarne po pandemiji covida-19, pa druga s tem še odlašajo. Številni velikani (med njimi tudi Microsoft, Google in Facebook) ob tem od svojih zaposlenih zahtevajo potrdilo o cepljenju.

icon-expand Koronavirus v Avstraliji FOTO: Shutterstock

V Novem Južnem Walesu so potrdili še 319 novih primerov prenosa virusa med prebivalstvom in pet smrtnih žrtev covida-19. Ker se virus zlasti v glavnem mestu te zvezne države, Sydneyju hitro širi kljub že več tednom strogih omejitvenih ukrepov, zdravstvene oblasti opozarjajo na neupoštevanje omejitev. Zdravstveni minister Brad Hazzard je ljudi pozval, naj ostajajo doma. "To je največ kar lahko storite za vse nas in zase, da zagotovimo, da premagamo ta virus delta, ki pustoši po svetu," je dejal za medije. Naznanil je še, da strogi ukrepi po novem veljajo tudi za mesto Armidale. To se tako pridružuje približno 60 odstotkom od 25 milijonov prebivalcev Avstralije, ki morajo trenutno upoštevati protikoronske omejitve, vključno z navodilom, naj razen v nekaterih primerih ostajajo doma. Že šestič od začetka pandemije je v karanteno v četrtek vstopilo tudi mesto Melbourne, kjer si še vedno prizadevajo izslediti vir zadnjih izbruhov. Kot je ob novih 29 primerih okužb dejal premier Daniel Andrews, še vedno ne vedo, kje so se začeli. Brisbane v zvezni državi Queensland naj bi v nedeljo odpravil omejitve, a oblasti svarijo ljudi, naj se ne sprostijo preveč.

V Avstraliji so doslej z vsemi potrebnimi odmerki proti covidu-19 cepili le 20 odstotkov prebivalcev, čemur botrujeta tako pomanjkljiva dobava cepiv kot oklevanje številnih pred cepljenjem. Državi se je v preteklih 18 mesecih v veliki meri uspelo izogniti najhujšemu v pandemiji, a učinkovitost njihovega pristopa je ob širjenju zelo nalezljive različice delta postavljena pod vpraša. Bidnova vlada podaljšala moratorij na odplačevanje študentskih posojil Vlada ameriškega predsednika Josepha Bidna je v petek že drugič – tokrat menda zadnjič – podaljšala moratorij na odplačevanje študentskih posojil, ki ga je zaradi pandemije covida-19 prvič uvedla vlada Donalda Trumpa marca lani. Vse več podjetij v ZDA pa zaradi nadaljevanja pandemije uvaja obvezno cepljenje za svoje zaposlene.

icon-expand Cepljenje v ZDA FOTO: AP

Moratorij na odplačevanje študentskih posojil je bil še v času Trumpove vlade podaljšan do 31. januarja letos, nato ga je Bidnova vlada podaljšala do 31. septembra, sedaj pa še enkrat do 31. januarja 2022. V tem času ne tečejo obresti in je prepovedan rubež.

Rast obsega kitajskega izvoza je v juliju ostala na visoki ravni, čeprav je izgubila nekaj zagona. Analitiki opažajo oživitev pristaniške dejavnosti, a opozarjajo, da bi lahko rast kitajske zunanje trgovine ogrozila trenutna širitev različice koronavirusa delta.

Demokratski kongresniki sicer Bidna pozivajo, naj vse, ki so obremenjeni s posojili za študij, oprosti po 50.000 dolarjev (okoli 42.500 evrov) dolga, kar da bi pomagalo družinam in spodbudilo ekonomijo, vendar Biden trdi, da za to nima pooblastil in je naročil kar dve študiji pri ministrstvu za šolstvo in pravosodje. Po podatkih univerze Johnsa Hopkinsa se je do sinoči z novim koronavirusom v ZDA okužilo 35,65 milijona ljudi, umrlo pa jih je že skoraj 616.000. V ZDA so do petka opravili tudi skoraj 349 milijonov cepljenj. Pandemija se nadaljuje z agresivno različico delta, vendar najbolj tam, kjer je najmanj cepljenih.

V slabem položaju se je znašla Florida, katere republikanski guverner Ron DeSantis se prepira z zvezno vlado in zavrača maske ter spodbujanje k cepljenju. V zadnjem tednu dni do petka je bilo skupaj 134.506 novih okužb, kar je največ v vsem času pandemije od marca lani. Florida je imela v minulem tednu do petka takoj za Louisiano največ okužb na število prebivalcev na dan, to je 90 okužb na 100.000 prebivalcev. Povprečje za celotne ZDA je bilo 30 okužb na 100.000 prebivalcev. Po hospitalizacijah 'vodi' s 63 na 100.000 prebivalcev. Ameriška podjetja z različnim pristopom k vračanju v pisarne Zvezna vlada in državne ter lokalne oblasti skupaj z zasebnimi podjetji zaradi širjenja delte uvajajo ukrepe za povečanje števila cepljenih. V petek je letalska družba United kot prva od večjih sporočila, da bodo morali biti vsi zaposleni do konca oktobra cepljeni. Doslej se je sicer cepilo že 90 odstotkov pilotov in 80 odstotkov stevardes. Od potnikov cepljenja ne bodo zahtevali. Pred tem sta podjetji Disney in Walmart sporočili, da se bodo morali cepiti vsi delavci v upravi. Kalifornija in mesto New York zahtevata cepljenje od vseh javnih uslužbencev, v New Yorku ne bo mogoče v telovadnice, restavracije in večje javne prireditve brez potrdila o cepljenju. Po vseh ZDA so doslej z vsemi potrebnimi odmerki cepili nekaj več kot 50 odstotkov prebivalstva.

icon-expand Koronavirus v New Yorku FOTO: AP

V četrtek se je vrsti tehnoloških družb, ki od zaposlenih zahtevajo cepljenje, pridružil Microsoft. Njegove pisarne v ZDA bodo znova v celoti odprte najpozneje 4. oktobra, že od septembra pa bo razvijalec programske opreme od zaposlenih, prodajalcev in gostov, ki bodo vstopali v njegove prostore v ZDA, zahteval potrdilo o cepljenju. Posebne postopke bodo v Microsoftu uvedli za zaposlene, ki se ne bodo cepili iz zdravstvenih ali verskih razlogov. Tako Microsoft kot številna druga tehnološka podjetja ob tem navajajo, da pozorno spremljajo pandemijo in prilagajajo načrte trenutnemu stanju. Zdravje zaposlenih ostaja zanje glavna prioriteta, zagotavljajo.

Medtem ko se nekatera ameriška podjetja odločajo za vračanje zaposlenih v pisarne po pandemiji covida-19, pa druga s tem še odlašajo. Številni velikani (med njimi tudi Microsoft, Google in Facebook) ob tem od svojih zaposlenih (in obiskovalcev) zahtevajo potrdilo o cepljenju. Podobno je za vse zaposlene do novembra določilo podjetje Tyson Foods.

Medtem je spletni trgovec Amazon zamaknil vračanje zaposlenih v pisarne do januarja 2022. Sprva je načrtoval povratek septembra letos. Tisti zaposleni, ki delajo v pisarnah, pa morajo biti bodisi cepljeni bodisi nositi maske. Tudi Google in Facebook sta prejšnji teden sporočila, da bodo morali biti zaposleni, ki se vračajo v pisarne, cepljeni proti covidu-19. Google je necepljenim zaposlenim prepovedal vstop v kampus, obenem pa podaljšal možnost dela od doma do 18. oktobra. V Facebooku so povedali, da bodo od vseh, ki bodo delali iz pisarn v ZDA, prav tako zahtevali potrdilo o cepljenju. Imeli pa bodo posebne postopke za tiste, ki se jim cepljenje odsvetuje iz zdravstvenih ali drugih razlogov. Pristop v drugih regijah sveta bodo prilagajali stanju. V ZDA je pandemija covida-19 terjala več kot 600.000 življenj, tako kot številne druge države pa se tudi v največjem gospodarstvu na svetu trenutno borijo zlasti z različico virusa delta. Številni sindikati in pravniki so sicer kritični do zahtev delodajalcev po cepljenju, češ da gre za kršenje osnovnih človekovih pravic.