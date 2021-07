V Avstriji do 3000 evrov kazni za gosta, ki ne upošteva pogoja PCT

S prvim julijem je Avstrija sicer nekoliko razrahljala ukrepe – maske v notranjosti niso več potrebne, a le tam, kjer velja pravilo PCT. PCT je tako vstopnica tudi za restavracije in namestitvene obrate, v katerih osebje samo preveri dokazila po sistemu preboleli, cepljeni, testirani.

"Najprej vas registriramo, nato pa morate izpolnjevati pogoj PCT. To mi preverimo. Ni razlike, ali sedite zunaj ali notri, pravilo PCT in registracija veljata zmeraj," je pojasnil Guido Dillinger z vinogradniškega posestva Sabathihof Dillinger.

Registracija je potrebna zaradi obveščanja tveganih stikov, če bi se pojavila okužba, možna je tudi preko posebne mobilne aplikacije. Z obiskom je Dillinger zadovoljen. "Smo precej zasedeni, turisti so spet tukaj, veseli, da lahko kam gredo, in vsi so srečni," je povedal.

Seveda si vsi želimo normalnih časov, pravijo tudi gostje. "Čudni časi, ampak hvaležni smo, da lahko spet gremo v restavracije, kar je bilo do 19. maja nemogoče, ker je bilo zaprtje. In zato je veliko ljudi sedaj veselih, da so se razmere vsaj kolikor toliko normalizirale," meni ena izmed obiskovalk posestva.