V Avstriji hišne preiskave zaradi ponarejenih covidnih potrdil

Operacija, v kateri je sodelovalo okoli 100 policistov, je potekala v vseh zveznih deželah z izjemo Predarlske in Gradiščanske. V okviru 24 hišnih preiskav so zasegli številna ponarejena potrdila o cepljenju proti covidu-19, mobilne telefone in računalnike, je po poročanju avstrijske tiskovne agencije APA navedlo ministrstvo za notranje zadeve.

Preiskujejo 22 osumljencev, ki jim je skupno zgolj zavračanje zaščitnih ukrepov, je povedal avstrijski notranji minister Gerhard Karner.

"Organizirana trgovina in uporaba ponarejenih potrdil o cepljenju nista kavalirski delikt, ampak kriminalno ravnanje," je še dejal. Poudaril je, da bodo pristojni še naprej ukrepali proti vsem uporabnikom ponarejenih potrdil, predvsem pa proti ponarejevalcem in prodajalcem takšnih potrdil.

V Avstriji sicer narašča število okužb z novim koronavirusom. Zaradi tehničnih težav pristojno ministrstvo podatkov za zadnjih 24 ur danes še ni objavilo, po poročanju avstrijskih medijev naj bi v zadnjem dnevu potrdili več kot 6000 novih okužb.

Stroka medtem napoveduje, da bodo prihodnjo sredo zagotovo potrdili več kot 10.000 novih okužb v enem dnevu. Zelo verjetno je, da jih bo več kot 13.000, v najslabšem primeru pa bi jih lahko bilo celo več kot 17.000, kažejo izračuni strokovnjakov. V Avstriji so doslej največ okužb v enem dnevu potrdili 19. novembra lani, in sicer 15.809.