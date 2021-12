V Avstriji uradno konec zaprtja, a nekatere zvezne dežele ostajajo previdne

Razlog za to je dejstvo, da aktualni epidemiološki podatki še vedno niso dobri ter da intenzivni oddelki avstrijskih bolnišnic zaenkrat ostajajo polni. Ne glede na to so se v deželah Gradiščanska, Tirolska in Predarlsko odločili, da bo od danes naprej v pretežni meri znova odprto vse, od trgovin, lokalov in hotelov do storitvenih dejavnosti in športa.

Na avstrijskem Koroškem, Štajerskem, Solnograškem in v Spodnji Avstriji so medtem izbrali scenarij, po katerem bodo z odprtjem gostinskih lokalov in prenočitvenih objektov počakali do petka, na Dunaju pa še malo dlje, do prihodnjega ponedeljka. V Zgornji Avstriji so splošno zaprtje podaljšali do petka, nato pa se bo odprlo vse.

V notranjih prostorih so sicer v Avstriji od sobote naprej dovoljeni množični dogodki z do 2000 udeleženci, a le ob določenih sediščih, spoštovanju pogoja PC in uporabi zaščitnih mask tipa FFP2. Pogoj PC in maske FFP2 so obvezni tudi v muzejih in za obisk razstav. Na prireditvah na prostem je dovoljenih do 4000 obiskovalcev. Gostinski lokali so lahko odprti do najkasneje 23. ure, nočni klubi ostajajo zaprti. Tudi na področju športa je obvezen pogoj PC, zaščitne maske pa niso obvezne zgolj pri neposrednem izvajanju športnih aktivnosti.

Zaprtje za tiste, ki se proti covidu-19 niso cepili in ga tudi niso preboleli, se medtem nadaljuje. Bo pa cepljenje proti covidu-19 od februarja v Avstriji obvezno.