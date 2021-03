Epidemija v Evropi se spet krepi: v Avstriji največje število novih okužb letos

V Avstriji so potrdili 3239 novih okužb z novim koronavirusom, kar je največ letos. Samo na Dunaju so potrdili več kot 1000 novih okužb. Nemčija pa v prizadevanjih za zajezitev širjenja novih različic novega koronavirusa za dva tedna podaljšuje nadzor na meji s Češko in avstrijsko Tirolsko. Iz Madžarske poročajo o 195 umrlih covidnih bolnikih, kar je največ v enem dnevu doslej.

V enakem časovnem obdobju je v Avstriji v povezavi s covidom-19 umrlo še 30 ljudi, na spletni strani poroča avstrijski časnikKronen Zeitung.V primerjavi s sredo prejšnji teden so potrdili okoli 700 okužb več. V avstrijskih bolnišnicah imajo sicer ponovno nekaj manj covidnih bolnikov kot dan prej. Teh je trenutno 1851, od tega jih je 400 na intenzivni negi. Do sedaj so v Avstriji potrdili 501.224 okužb z novim koronavirusom, umrlo je 8956 ljudi. Nemčija nadzor na meji s Češko in Tirolsko podaljšuje za dva tedna Nemčija je Češko, Slovaško in Tirolsko sredi februarja razglasila za t. i. območja z novimi različicami koronavirusa in v pretežni meri prepovedala vstop s teh območij. V Nemčijo lahko od tam vstopajo le nemški državljani ali tisti, ki imajo tam stalno prebivališče, obstaja pa še nekaj izjem, kot so vozniki tovornjakov in čezmejni delavci, ki pa morajo pri tem pokazati negativen test na novi koronavirus, ki ne sme biti starejši od 48 ur. Nadzor na meji je večkrat povzročil prometne zastoje in napetosti med oblastmi na obeh straneh mej. Nemški notranji minister Horst Seehofer je sicer v pogovoru za časnik Münchner Merkur izrazil upanje, da bodo nadzor na meji z Avstrijo odpravili kaj prej, "morda celo marca". Seehofer, ki naj bi se v četrtek srečal z avstrijskim kanclerjem Sebastianom Kurzem, je dodal, da skrbno spremljajo ukrepe za preprečevanje širjenja novih različic na Tirolskem.

icon-expand Epidemija v Nemčiji FOTO: AP

V Nemčiji medtem spet narašča število novih okužb, kar sproža zaskrbljenost pred tretjim valom. Inštitut Roberta Kocha danes poroča o 13.435 novih okužbah, medtem ko jih je bilo pred tednom dni 9146. Narašča tudi t. i. sedemdnevna incidenca okužb na 100.000 ljudi, ki znaša 86,2, medtem ko je bila pred mesecem dni še 57. Na Madžarskem umrlo še 195 covidnih bolnikov, največ doslej Iz Madžarske danes poročajo o 195 umrlih covidnih bolnikih, kar je največ v enem dnevu doslej. Narašča tudi število novih okužb, ki so jih v zadnjem dnevu našteli 3456, in zdravstvene oblasti opozarjajo, da je država v najbolj kritičnem obdobju ukrepanja v pandemiji covida-19. Kot je na spletni novinarski konferenci opozorila vodja madžarskega centra za javno zdravje (NNK) Cecilia Müller, država iz dneva v dan beleži visoka števila novih primerov in smrti. Zdravstvene oblasti delajo vse, kar lahko, da bi znižale raven smrtnih primerov, je poudarila. Bolnišnice se medtem bližajo zapolnitvi svojih zmogljivosti – trenutno je hospitaliziranih več kot 10.000 covidnih bolnikov, nekaj več kot 1100 jih potrebuje pomoč umetnega predihavanja, je dejala. Pričakuje, da bo število dnevno potrjenih primerov naraščalo še vsaj "naslednji teden ali dva". Javnost je pozvala k upoštevanju higienskih preventivnih ukrepov in k cepljenju."Ni časa za čakanje, nimamo na kaj čakati,"je dejala in dodala, da je vseh pet cepiv, ki so v uporabi na Madžarskem, učinkovitih pri preprečevanju resnih zapletov pri prebolevanju covida-19, poroča madžarska tiskovna agencija MTI.

icon-expand Koronavirus v Nemčiji FOTO: AP

Na Madžarskem poleg v EU odobrenih cepiv Pfizerja/BioNTecha, Moderne in AstraZenece uporabljajo še rusko cepivo Sputnik V in cepivo kitajskega podjetja Sinopharm. Prav danes je država prejela dodatno pošiljko 100.000 odmerkov kitajskega cepiva, je sporočil zunanji minister Peter Szijjarto. Kot je dodal, je pošiljka prispela 43 dni pred predvidenim rokom. Na Madžarskem z nekaj manj kot desetimi milijoni prebivalcev so doslej cepili skoraj 1,4 milijona ljudi, od tega jih je več kot 400.000 prejelo že dva odmerka, še piše MTI. Na Poljskem več kot 25.000 novih okužb s koronavirusom Na Poljskem so v zadnjem dnevu potrdili nekaj več kot 25.000 okužb z novim koronavirusom, kar je največ od vrhunca epidemije v državi lanskega novembra, kažejo zadnji podatki ministrstva za zdravje. Umrlo je še 453 covidnih bolnikov, skupno že več kot 48.000. Na Poljskem postopoma narašča število novih okužb, ki se počasi približuje doslej najvišjim ravnem iz novembra lani. Takrat so v začetku meseca denimo v enem dnevu potrdili kar 27.875 okužb. V najhuje prizadetih regijah države, vključno z Varšavo, so v zadnjem času zaostrili protikoronske ukrepe. Obenem vlada poudarja, da bodo v primeru nadaljnje rasti števila primerov tovrstne ukrepe razširili na vso državo. Omejitveni ukrepi, ki trenutno veljajo v štirih poljskih regijah, vključujejo zaprtje hotelov, smučišč, športnih poslopij in kulturnih ustanov, omejujejo delovanje nakupovalnih središč ter za najmlajše šolarje uvajajo hibridni sistem kombinacije pouka v živo in na daljavo. Za celotno Poljsko medtem ostajajo obvezne zaščitne maske, restavracije pa lahko strežejo le hrano za s sabo. Šole so v preostalih 12 regijah odprte le za učence, stare od sedem do devet let. Italijanski minister za zdravje pričakuje pospešitev cepljenja proti covidu-19 Italijanski minister za zdravje Roberto Speranza je izrazil upanje, da bodo lahko cepljenje proti covidu-19 v Italiji pospešili do konca meseca. V pogovoru za današnjo izdajo italijanskega časnika Corriere della Seraje priznal, da je bilo omejeno število odmerkov cepiv proti covidu-19 težava v januarju in februarju, a napovedal, da bo do konca meseca prišlo do "velikega porasta števila odmerkov". V drugi četrtini leta pričakujejo 50 milijonov odmerkov cepiv, v tretji pa 80 milijonov. Povedal je tudi, da je podpisal dogovor, v skladu s katerim bodo lahko cepljenje izvajali tudi zobozdravniki, pediatri in mobilne medicinske enote. Prizadevajo si tudi, da bi farmacevti in medicinske sestre lahko pomagali pri cepljenju. Glede skrbi zaradi možnosti nastanka krvnih strdkov po cepljenju s cepivom AstraZenece pa je dejal, da ljudem, ki so bili cepljeni s tem cepivom, ni treba skrbeti, saj cepivo deluje. Vrsta članic EU, tudi Italija, je zaradi primerov krvnih strdkov začasno ustavila cepljenje s cepivom AstraZenece. Italija je v torek sporočila, da bo cepljenje s tem cepivom nadaljevala, če bo Evropska agencija za zdravila (EMA) po preučitvi teh primerov potrdila podporo cepivu. Odločitev naj bi bila znana v četrtek. Speranza je na skupnem zasedanju odborov za socialne zadeve obeh domov parlamenta danes izrazil pričakovanje, da se bo proces cepljenja v Italiji nadaljeval s polno paro, potem ko bo EMA po pričakovanjih podprla cepivo AstraZenece. Izpostavil je, da vlada ocenjuje, da so cepiva ključ za končanje sedanjega obdobja in da zadnji dogodki niso zamajali njenega zaupanja. "Nadaljujemo s cepljenjem, ki ga moramo pospešiti,"je dejal in izpostavil, da vlada zahteva najvišjo stopnjo varnosti cepiv.

icon-expand