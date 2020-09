V Avstriji napovedujejo verjeten začetek cepljenja v januarju

V Avstriji bi lahko prve ljudi proti covidu-19 cepili že januarja prihodnje leto. Kot je ocenil zdravstveni minister Rudolf Anschober, bi lahko država do začetka leta 2021 pridobila 600.000 odmerkov cepiva za 300.000 ljudi. Vsi Avstrijci, ki bi se želeli cepiti, bi to možnost imeli že pred začetkom poletja. V državi so v zadnjem dnevu potrdili več kot 200 novih okužb s koronavirusom.

Avstrijski minister za zdravje Rudolf Anschober FOTO: AP Zdravstveni minister naše severne sosede Rudolf Anschoberje napovedal, da se bo cepljenje proti novemu koronavirusu morda začelo že januarja prihodnje leto. Dejal je, da se zaveda, da so protikoronski ukrepi za ljudi neprijetni, in ocenil, da bi lahko do novega leta pridobili 600.000 odmerkov cepiva za 300.000 ljudi. Vsega skupaj naj bi imeli na razpolago pet cepiv različnih proizvajalcev, pri čemer pa je pogoj za začetek cepljenja, da bodo obljubljeni odmerki sploh prispeli in da bodo pravočasno odobreni. S prvimi odmerki naj bi cepili zaposlene v zdravstvu in negi, cilj cepljenja pa je v prvi vrsti razbremenitev zdravstvenega sistema. V Avstriji so v zadnjih 24 urah potrdili 204 nove okužbe s koronavirusom, doslej skupno že 27.642. Največ okužb še naprej beležijo na Dunaju. Vsega skupaj je doslej zaradi covida-19 umrlo 734 ljudi. Zaradi okužbe se trenutno zdravi 149 ljudi, od tega 30 na intenzivni negi.