V Avstriji od petka spet obvezne zaščitne maske

V Avstriji so čakali, da se je kancler Sebastian Kurz vrnil z vrha EU v Bruslju, preden so se odločili glede nadaljnjih ukrepov v boju proti koronavirusu. V skladu s pričakovanji bodo od petka spet obvezne zaščitne maske. S tem želijo zaščititi predvsem starejše prebivalce in osveščati prebivalce, da pandemije še ni konec, je danes pojasnil Kurz.

Dodatno bodo zaostrili nadzor na mejah. Veliko novih primerov okužb z novim koronavirusom v Avstriji so namreč povezali z ljudmi, ki so se vrnili iz držav Zahodnega Balkana, je povedal kancler.

Vstop v Avstrijo možen le ob predložitvi testa o neokuženosti

Na seznamu rizičnih držav so tako Albanija, Bosna in Hercegovina, Kosovo, Črna gora, Severna Makedonija in Srbija. Vstop v Avstrijo bo možen le ob predložitvi testa o neokuženosti, ki so ga izdali potrjeni laboratoriji, ali ob upoštevanju 14-dnevne karantene. Avstrijske oblasti bodo okrepile tudi nadzor karantenskih odločb.

Več avstrijskih strokovnjakov s področja zdravstva je podvomilo v učinkovitost obveznega nošenja mask, saj da so se nova žarišča pojavila v cerkvah in klavnicah, ne pa v trgovinah.

V Avstriji so doslej potrdili 19.805 okužb z novim koronavirusom, v zadnjih 24 urah 84. V začetku meseca so dnevno potrdili tudi po več kot sto novih okužb. Aktivno okuženih je pri naših severnih sosedih 1386 ljudi. V bolnišnici je 96 bolnikov, od tega 18 na intenzivni negi.