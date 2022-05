V Avstriji poleti brez mask in obveznega cepljenja

Novico sta danes na novinarski konferenci sporočila zdravstveni minister Johannes Rauch in ministrica za ustavne zadeve Karoline Edtstadler . Od zadnje večje omilitve protikoronskih omejitev sredi aprila so bile maske FFP2 v Avstriji obvezne v zaprtih prostorih zdravstvenih domov in domov za ostarele, sredstvih javnega prometa in taksijih, v trgovinah z nujnimi življenjskimi potrebščinami, pri poslovanju upravnih organov s strankami in v verskih ustanovah z izjemo maš.

V prihodnjih treh mesecih – kot sta poudarila ministra, pandemije še ni konec, zato se bodo v začetku jeseni odločali na novo – tudi tega ne bo več, maske bodo ostale le še na najbolj tveganih lokacijah, kot so bolnišnice in domovi za ostarele. Tudi obveznega cepljenja proti covidu-19 v Avstriji poleti ne bo. V državi so sicer obvezno cepljenje uvedli v začetku februarja in od sredine marca naj bi kršiteljem grozile kazni, a so po nasvetu strokovnjakov obvezno cepljenje vmes začasno odpravili, v osnovi do 1. junija, zdaj pa še za čas poletja.

Kot je poudarila Edtstadlerjeva, gre pri obveznem cepljenju za velik poseg v temeljne človekove pravice, ki je dopusten le, če je sorazmeren, to pa po oceni pristojnih trenutno ni.