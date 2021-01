V Avstriji prirejajo 'skrite' smučarske zabave, že se pojavljajo izbruhi koronavirusa

Središče nedovoljenih zabav je postalo letovišče St. Anton am Arlberg. Tamkajšnji župan Helmut Mallje pojasnil, da po spletu domnevno krožijo nasveti, kako se izogniti prepovedim in brez težav priti v mesto, najlažje naj bi bilo z vlakom iz Züricha. Na spletu se redno pojavljajo tudi fotografije z zabav, na katerih je po več deset ljudi, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.

Župan je bil pri tem kritičen predvsem do "črnih ovc" med najemodajalci. Številni tujci, ki bi radi uživali v zasneženih progah in večernem veseljačenju, so v mestu prijavili začasno prebivališče, nekateri pa so prišli tja pod pretvezo, da iščejo zaposlitev. "Ampak v turizmu trenutno ni nobenih zaposlitvenih možnosti," je opozoril Mall.

Policija je preventivno že okrepila nadzor nad dovoljenji za bivanje v kraju.

Medtem so na območju doline Zillertal minuli konec tedna potrdili izbruh novega koronavirusa, ki ga povezujejo s smučanjem. Sprva so okužbo potrdili pri 16 zaposlenih na smučišču, v ponedeljek zvečer jih je bilo že 29.

Oblasti na Tirolskem so zaskrbljene, saj so v deželi potrdili tudi že več primerov južnoafriške variante novega koronavirusa, ki je podobno kot britanska bolj nalezljiva. Med drugim so najmanj sedem primerov potrdili v Zillertalu.

Za zdaj ni jasno, kako je mutacija zašla na Tirolsko, obstaja pa sum, da je povezano s smučarskim turizmom. Poleg zabav namreč opažajo tudi dneve turiste iz Nemčije, tako da lahko smučišča predstavljajo možen vir okužb.

Pojavile pa so se tudi domneve, da bi lahko južnoafriška varianta zašla na Tirolsko zaradi novoletnega dopusta tamkajšnjih hotelirjev na golfišču v Južni Afriki. Več jih je bilo namreč pozitivnih na novi koronavirus, ob tem pa naj ne bi upoštevali karantene.