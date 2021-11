V Avstriji rekordno število novih okužb - skoraj 11.400

Najhuje je trenutno v Zgornji Avstriji, kjer so v torek našteli 3424 novih primerov okužbe. V Spodnji Avstriji so jih zabeležili 2176, na Dunaju pa 1587. V Sloveniji sosednji deželah avstrijski Štajerski in Koroški so jih potrdili 1222 oziroma 574. Na Gradiščanskem, ki se edina izmed avstrijskih dežel lahko pohvali z več kot 70-odstotno precepljenostjo, so zabeležili le 214 primerov okužbe z novim koronavirusom.

V Avstriji je stanje glede na sedemdnevno incidenco na 100.000 prebivalcev sicer nekoliko drugačno, saj je položaj najboljši na Dunaju (445,7), sledita Gradiščanska (476,3) in avstrijska Štajerska (579,8). Najhuje je v Zgornji Avstriji, kjer je incidenca 1173,5 okuženega na 100.000 prebivalcev. Za celotno Avstrijo ta stopnja znaša 713,9 okužb na 100.000 prebivalcev v zadnjih sedmih dneh.

Pomembna je tudi stopnja pozitivnih testov. V Avstriji so v torek skupno izvedli 275.740 molekularnih testov (PCR) in delež pozitivnih znaša 4,1 odstotka. Tudi ta delež sicer raste, saj je prejšnji teden znašal 3,8 odstotka, še navaja APA.

V Avstriji je od začetka pandemije lani spomladi umrlo 11.577 covidnih bolnikov. V torek so zabeležili 23 smrti, v tednu dni skupno 177. Stopnja smrtnosti zaradi covida je 129,6 na 100.000 prebivalcev.