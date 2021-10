V Avstriji uvajajo strožja pravila za necepljene

Potem ko so včeraj naši severni sosedi poročali o 5861 okužbah, so v soboto to številko še presegli in potrdili 6102 nova primera. Nazadnje je bilo število okužb tako visoko novembra lani. Vse več covidnih bolnikov potrebuje tudi bolnišnično oskrbo.

Rast okužb je avstrijske oblasti prisilila k uvedbi strožjih ukrepov, ki bodo prizadeli večinoma necepljene Avstrijce. Po Štajerski in Tirolski sta se za uvedbo strožjih pogojev za necepljene odločili tudi avstrijska Koroška in Zgornja Štajerska.

V nočne lokale in dogodke, kjer se zbira več kot 500 ljudi in sedežni red ni določen, bodo lahko prišli le tisti, ki so bodisi cepljeni proti covidu-19 bodisi so ga preboleli. Na Koroškem bo ukrep v veljavo stopil 4. novembra, v Zgornji Avstriji pa 8. novembra.

Poleg tega bo v vseh trgovinah in kulturnih ustanovah, kjer ne velja pravilo PCT, obvezna maska tipa FFP2, je še sklenila deželna vlada v Celovcu.

"Smo na robu vstopa v pandemijo nezaščitenih in necepljenih. Upam, da bo ta ukrep poslal jasen signal tistim, ki se obotavljajo in jih je še vedno preveč," je dejal avstrijski kancler Alexander Schallenberg.