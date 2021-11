V Avstriji strožji ukrepi, Kitajska prebivalce pozvala, naj si pripravijo osnovne zaloge

V Avstriji so presegli mejo 300 bolnikov s covidom-19 na intenzivni negi, kar v skladu z vladnim načrtom ukrepanja v pandemiji pomeni prehod države na višjo, drugo stopnjo. Ta bo v veljavo stopila 8. novembra, a po predvidevanjih bo takrat že izpolnjen tudi kriterij za prehod v tretjo fazo. V državi so medtem priporočili poživitveni odmerek za vse odrasle. Kitajska vlada pa je ljudi pozvala, naj si pripravijo osnovne zaloge. Za poziv sicer niso navedli razloga, je pa ta prišel v času številnih koronavirusnih zapor ter ob zaskrbljenosti glede oskrbe z zelenjavo.

Avstrijska vlada je sprejela uredbo, ki omogoča, da bo država zaradi naraščanja covidnih bolnikov 8. novembra prešla na višjo drugo stopnjo. Presegli so namreč mejo 300 bolnikov s covidom-19 na intenzivni negi. A obenem so že izrazili tudi pričakovanje, da bo do takrat dosežena meja 400 covidnih bolnikov na intenzivni negi, kar pomeni prehod v že tretjo fazo. To bi pomenilo sočasno uveljavitev druge in tretje faze, saj pri tretji fazi vlada ni predvidela sedemdnevnega zamika njene uveljavitve tako kot pri drugi, temveč ta začne veljati takoj.

icon-expand Bodo že 8. novembra prešli na tretjo fazo? FOTO: AP

Druga faza med drugim pomeni uveljavitev pogoja PC za vstop v lokale v nočnem času ter za udeležbo na prireditvah z več kot 500 udeleženci in brez določenega sedežnega reda. Poleg tega samotestiranje v državi ne bo več zadostovalo kot dokaz za izpolnjevanje pogoja PCT. V tretji fazi medtem pogoja PCT ne bo mogoče izpolniti več z nobenim hitrim antigenskim testom, ampak bo v ta namen potrebno potrdilo o cepljenju ali prebolelosti ali pa negativen aktualen test PCR. V državi so medtem priporočili poživitveni odmerek za vse, ki so starejši od 18 let. Ta je sicer priporočljiv predvsem za starejše od 65 let, zaposlene v zdravstvu in šolstvu ter rizične skupine. Po podatkih ministrstev za zdravje in notranje zadeve na intenzivnih oddelkih avstrijskih bolnišnic trenutno skrbijo za 317 covidnih bolnikov, v bolnišnicah na sploh pa za 1603. V preteklem dnevu so medtem potrdili 5398 novih okužb z novim koronavirusom, sedemdnevna incidenca na 100.000 prebivalcev pa se je povzpela na 400. V minulem tednu je zaradi covida-19 dnevno v povprečju umrlo med 14 in 15 ljudi. Polno cepljenih je slabih 63, z vsaj enim odmerkom pa okoli 66 odstotkov Avstrijcev. Nemška industrija svari pred neučinkovitimi ukrepi proti covidu-19 Predsednik združenja nemške industrije BDI Siegfried Russwurm je zvezno in deželne vlade pozval posvaril, da je trenutna strategija boja proti epidemiji covida-19 usmerjena v napačno smer. Pozval je k "celovitim in načrtovanim" ukrepom, ki bi podjetjem pomagali skozi naslednjo fazo epidemije ter naj v boju proti hitro rastočim številkam okužb z novim koronavirusom storijo več. "Smo v nevarnosti ponavljanja napak iz prejšnje jeseni, ko politiki niso sprejemali konsistentnih in učinkovitih ukrepov," je dejal.

icon-expand Predsednik združenja nemške industrije BDI je pozval k "celovitim in načrtovanim" ukrepom. FOTO: Shutterstock

Zavzel se je za to, da bi lahko na delovnih mestih delali le ljudje, ki so covid-19 preboleli, so proti njemu cepljeni ali imajo negativen izid testa. Za kar pa bi bila potrebna "jasna zvezna pravna podlaga", saj bi le z njo podjetja lahko uresničevala zaščitne ukrepe za svoje zaposlene. "V luči hitro rastočega števila okužb javni namigi na skorajšnje vračanje v normalnost niso v skladu z resnostjo situacije," je nadaljeval Russwurm. Tri stranke, ki se po septembrskih volitvah v Nemčiji pogajajo o oblikovanju vladne koalicije – socialni demokrati, Zeleni in liberalci – želijo, da bi se veljavnost izredne pravne podlage za ukrepe, kot so omejitve gibanja, v Nemčiji sprejeta za spopad s pandemijo covida-19, iztekla 25. novembra. "Namesto da bi prekinili val okužb z ukrepi, ki presegajo deželne meje, in konsistentnim omejevanjem, nam znova grozi neučinkovita krpanka nekonsistentnih deželnih ukrepov," je še posvaril. Kitajska pozvala, naj si ljudje pripravijo osnovne zaloge Kitajska vlada je ljudi pozvala, naj si za vsak slučaj pripravijo osnovne zaloge. Tamkajšnje ministrstvo za trgovino je lokalne oblasti ob tem pozvalo, naj zagotovijo nemoteno delovanje dobavne verige in stabilne cene, niso pa navedli razloga za poziv. Ta je sicer prišel v luči številnih koronavirusnih zapor ter ob zaskrbljenosti glede oskrbe z zelenjavo po nenavadno močnem deževju, ki je poškodovalo pridelke, poroča BBC.