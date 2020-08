V Avstriji več kot 300 novih okužb, te so večinoma povezane s potovanji

V Avstriji so v zadnjih 24 urah zabeležili več kot 300 novih okužb z novim koronavirusom, je sporočilo notranje ministrstvo. Gre za najvišje število zabeleženih novih okužb v enem dnevu od začetka aprila. Velik porast so zabeležili že v petek, ko so našteli 282 novih okužb. To je bilo prvič po več mesecih, da so zabeležili več kot 200 novih okužb v enem dnevu.

Glede na podatke avstrijskega notranjega ministrstva so v zadnjih 24 urah zabeležili 303 nove okužbe s koronavirusom, od tega 131 na Dunaju, 33 pa tudi na avstrijskem Koroškem. Skupno so doslej v Avstriji zabeležili 23.179 pozitivnih primerov okužbe z virusom sars-cov-2. 728 ljudi je za posledicami okužbe umrlo. V avstrijskih bolnišnicah se sicer zaradi covida-19 trenutno zdravijo 104 ljudje. 21 jih je na intenzivni negi. icon-expand Nadzor na meji z Avstrijo FOTO: POP TV Minister za zdravje Rudolf Anschober je že v petek dejal, da je veliko število novih okužb posledica večjega števila žarišč, povezanih s potovanji. Številni na novo okuženi so se vrnili iz Hrvaške. Avstrija je zato v petek pozvala svoje državljane, naj se nujno vrnejo iz Hrvaške. Od ponedeljka pa bodo morali vsi, ki se bodo vračali iz Hrvaške in hoteli vstopiti v Avstrijo, predložiti negativen test na koronavirus, ki ne bo starejši od 72 ur. Kdor ga ne bo imel, bo moral test opraviti v roku 48 ur od povratka, do rezultatov pa ostati v karanteni, je pojasnil minister Anschober. PREBERI ŠE Nov rekord: na Hrvaškem 208 primerov novega koronavirusa S tem je Avstrija izenačila obravnavo potnikov iz Hrvaške s tistimi iz drugih držav Zahodnega Balkana - Bosne in Hercegovine, Kosova, Črne gore, Severne Makedonije in Srbije.