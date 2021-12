Na Dunaju več kot 40.000 ljudi protestiralo proti covidnim ukrepom

V avstrijski prestolnici Dunaj je več kot 40.000 protestnikov demonstriralo proti ukrepom, namenjenim zajezitvi pandemije covida-19. Za varnost je skrbelo okoli 1200 policistov, ki so več oseb pridržali. Demonstranti so med drugim metali pirotehnična sredstva, policija pa je odgovorila s solzivcem. Na več mestih so protestniki ustavili promet.

Policija je število udeležencev shodov proti covidnim ukrepom popoldne ocenila na 40.000, na drugi strani pa se je zbralo okoli 1500 protidemonstrantov. Glavnina očitkov protestnikov se je nanašala na obvezno cepljenje, ki ga nameravajo v Avstriji uvesti s februarjem. Na transparentih so nosili napise, kot so Cepljenje je genocid, Necepljen je naravno zdrav ter Ne obveznemu cepljenju. Številni udeleženci so nosili tudi avstrijske zastave. Policija je pred začetkom protestov pozvala ljudi, naj se večjih shodov zaradi epidemiološke situacije in nevarnosti nasilja izognejo. Čeprav bi morali ljudje v množici nositi maske tipa FFP2, se večina udeležencev shoda tega ni držala. V Avstriji so med drugim že uradno potrdili prvi primer okužbe z novo koronavirusno različico omikron. 22. novembra je v državi začelo veljati 20-dnevno zaprtje javnega življenja za vse, kasneje bodo omejitve veljale za necepljene. S tem ukrepom želi avstrijska vlada preprečiti zlom zdravstvenega sistema. Obenem bo v Avstriji od 1. februarja prihodnje leto obvezno cepljenje proti covidu-19.