V Avstriji za necepljene proti covidu-19 ustavitev javnega življenja

Splošnega "lockdowna" in s tem solidarnosti z necepljenimi pa tokrat ne bo in ga ne sme biti, je že v petek ob napovedi ukrepa poudaril Schallenberg. Cilj novih ukrepov je povečati pripravljenost za cepljenje in zmanjšati socialne stike za približno 30 odstotkov, je dejal zdravstveni minister Wolfgang Mückstein .

Policija načrtuje posebne patrulje, ki bodo nadzorovale spoštovanje predpisov. Tisti, ki bodo kršili ukrepe, tvegajo kazen 500 evrov, tisti, ki bodo zavrnili sodelovanje pri nadzoru spoštovanja ukrepov, pa 1450 evrov kazni.

V Nemčiji, kjer število okužb prav tako hitro narašča in so v nedeljo v pandemiji covida-19 zabeležili mejnik več kot pet milijonov okužb, pa danes dokazilo o cepljenju ali prebolelosti covida-19 uvajajo v prestolnici Berlin. Dokazilo o cepljenju ali prebolelosti (PC), ki ga v Nemčiji označujejo s kratico 2G, bo treba predložiti ob vstopu na javna mesta, kot so bari in restavracije, telovadnice, gledališča in frizerski saloni. Negativen test bo po novem zadostoval le za osebe, ki se iz zdravstvenih razlogov ne smejo cepiti, in za mladoletne.