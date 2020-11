V Avstriji za tri tedne drastično omejeno gibanje in druženja

Ukrepi so zaradi hitrega naraščanja števila okužb z novim koronavirusom, s tem pa tudi števila hospitalizacij in smrti zaradi covida-19, pričakovani. Vlada pod vodstvom kanclerja Sebastiana Kurza vztraja, da drugače ne gre, saj dosedanji ukrepi niso zajezili epidemije.

Med izjemami, ki dovoljujejo odhod iz stanovanja, so med drugim še oskrba oziroma pomoč osebam, ki to nujno potrebujejo, uresničevanje in izpolnjevanje "družinskih pravic in obveznosti", nakup osnovnih dobrin ter obisk pri zdravniku. Izrecno so navedeni tudi obiski pokopališč in sprehodi hišnih ljubljenčkov ter rekreacija.

Odhod z doma na delo je dovoljen, če je to res potrebno, a oblasti vsem svetujejo prehod na delo od doma, če je to le mogoče. Ves pouk bo v prihodnjih tednih potekal na daljavo in tudi vrtci bodo v pretežni meri zaprli svoja vrata.

Obenem se v Avstriji z današnjim dnem zapirajo vse nenujne trgovine, tiste, ki pa bodo še odprte, bodo lahko delovale le med 6. in 19. uro. Zaprte bodo tudi številne storitvene dejavnosti.

WHO: Države, ki so dopustile, da se virus nenadzorovano širi, se igrajo z ognjem

Prvi mož Svetovne zdravstvene organizacije Tedros Adhanom Ghebreyesus je v ponedeljek dejal, da so novice o učinkovitosti cepiv vzpodbudne, a hkrati izrazil zaskrbljenost zaradi porasta novih okužb v številnih državah. Opozoril je tudi, da še ni napočil čas za samozadovoljstvo, ter poudaril, da število smrtnih žrtev ponekod po svetu še vedno narašča. "Države, ki so dopustile, da se virus nenadzorovano širi, se igrajo z ognjem," njegove besede navaja Guardian.