V Avstriji zaprtje javnega življenja, zaostrovanje ukrepov za necepljene na Češkem

Zaprtje javnega življenja za necepljene bo v Avstriji veljalo še naprej. Poleg tega bo v Avstriji od februarja za vse obvezno cepljenje proti covidu-19. Avstrija tudi zaostruje pogoje za vstop v državo: za prehod meje je obvezno potrdilo o cepljenju proti covidu-19, prebolelosti ali negativnem izvidu testa PCR. Izjema so dnevni migranti.

Za dnevne migrante, med katere spadajo denimo tisti, ki prečkajo mejo zaradi službe, šole, študija in družinskih razlogov, bo veljalo pravilo PCT (prebolelost, cepljenje proti covidu-19 ali negativen test na okužbo z novim koronavirusom), ki vključuje tudi testiranje z antigenskimi testi pri uradnih izvajalcih.

Na Slovaškem od danes velja zaprtje javnega življenja za necepljene. Pravilo PC (preboleli in cepljeni proti covidu-19) velja za hotele, gostinske lokale in prireditve. Pogoj PC je za hotele, gostinske lokale, storitve in prireditve od danes v veljavi tudi na Češkem. Poleg tega naj bi v podjetjih znova uveljavili hitro testiranje na okužbo z virusom SARS-CoV-2.

V Belgiji pa je od danes obvezno delo od doma vsaj štiri dni na teden. Obveznost nošenja zaščitnih mask so razširili na vse javne prostore, covidno potrdilo pa bo med drugim obvezno na vseh javnih dogodkih.