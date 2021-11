V Avstriji znova rekordno število novih okužb, v Haagu množični protesti

V bolnišnicah pomoč trenutno potrebujejo 2282 ljudi, kar je za dvanajst manj kot dan prej. Za 15 se je zmanjšalo tudi število bolnikov na intenzivni negi, in sicer na 421. To je sicer še vedno 62 več, kot jih je intenzivno pomoč potrebovalo pred tednom dni.

Povprečno so v Avstriji v zadnjih dneh našteli nekaj več kot 10.000 novih okužb. Močno se je že zvišala tudi sedemdnevna stopnja okužb na 100.000 prebivalcev, ki je zdaj prvič višja od 800 – na 814,6. To je sicer še vedno precej manj od Slovenije, kjer je 14-dnevna incidenca višja od 1900 primerov okužbe na 100.000 prebivalcev.

V nizozemskem mestu Haag so v petek potekali množični protesti zaradi napovedane uvedbe novih strogih ukrepov za zajezitev pandemije covida-19 in delnega zaprtja države, ki so se proti večeru sprevrgli tudi v nasilje. Protestniki naj bi v policiste metali tudi kamenje in pirotehnične izdelke. Policisti pa jih prav tako obtožujejo, da med dogodkom niso upoštevali njihovih navodil. Pridržanih je bilo najmanj pet protestnikov.

Protesti so se začeli kmalu po tem, ko je nizozemski premier Mark Rutte napovedal nove stroge ukrepe za zajezitev pandemije covida-19. Ti začnejo veljati danes, trajali pa bodo najmanj tri tedne. Pristojne oblasti zagotavljajo, da so omejitve javnih zbiranj in gibanja potrebne zaradi visoke stopnje okužb in preobremenjenosti zdravstvenega sistema.

Gostinski lokali in supermarketi se bodo morali od danes naprej zapreti do 20. ure, vse ostale trgovine že do 18. ure. Znova se uvaja pravilo vsaj 1,5 metra medsebojne razdalje, Nizozemci bodo znova delali od doma, na dan pa jih bodo lahko obiskale največ štiri osebe. Na športnih dogodkih ne bo gledalcev. Šole pa ostajajo odprte.

Na nizozemskem so sicer epidemiološke ukrepe občutno sprostili šele septembra.

Število okužb z novim koronavirusom v Veliki Britaniji nekoliko nižje

Število okužb z novim koronavirusom v Združenem kraljestvu nekoliko upada, čeprav je še vedno precej visoko. V tednu do 6. novembra je imela covid-19 približno ena od 60 oseb v gospodinjstvih v Angliji. To je manj kot teden pred tem, ko je bila z virusom okužena ena od 50 oseb, kažejo podatki britanskega urada za statistiko ONS.

Število okužb je v Veliki Britaniji kljub temu še vedno visoko. Če je s covidom okužena ena od 60 oseb, to namreč pomeni, da je z virusom okuženih približno 925.400 prebivalcev, kar je zgolj nekoliko manj, kot so strokovnjaki ocenjevali za vrhunec drugega vala epidemije v začetku januarja, še poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Po podatkih ONS so se stopnje okužb v Angliji v zadnjem tednu znižale v vseh starostnih skupinah, razen v starostni skupini od 17 do 24 let in v starostni skupini od 35 do 49 let. Stopnja je ostala najvišja za starostno skupino od 11 do 16 let, in sicer je 4,8-odstotna.