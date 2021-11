V Belgiji zaostrujejo ukrepe, v Avstraliji jih ukinjajo

Voditelji so se strinjali tudi o razširitvi obveznosti nošenja zaščitnih mask na vseh javnih krajih. Obvezno bo na sredstvih javnega potniškega prometa, v barih in restavracijah, gledališčih in kinematografih ter na javnih dogodkih, vključno z dogodki na prostem. Po novem jih bodo morali nositi vsi od 10. leta starosti naprej, in ne več samo od 12. leta.

Od ponedeljka bodo morali vsi zaposleni v zasebnem in javnem sektorju, ki to lahko, delati od doma vsaj štiri dni na teden, je po sredinem srečanju z vodji regij in skupnosti povedal belgijski premier Alexander De Croo .

Doslej mask v notranjosti kulturnih ustanov ni bilo treba nositi, če so ob vhodu preverjali covidno potrdilo, s katerim Belgijci dokazujejo, da so cepljeni proti covidu-19, da so to bolezen preboleli ali pa da imajo negativen izvid testa na novi koronavirus.

Uporabo tega potrdila so razširili na vse javne dogodke v zaprtih prostorih, ki se jih udeležuje več kot 50 ljudi, medtem ko trenutno to velja za dogodke z več kot 500 udeleženci, in na javne dogodke na prostem, ki se jih udeležuje več kot 100 ljudi. Covidno potrdilo bo obvezno tudi za vstop na božične sejme, poleg tega pa še za v kulturne ustanove, restavracije in bare, vključno z zasebnimi dogodki.

"Zelo dobro razumem nezadovoljstvo (...). Pomembno je, da vsi skupaj ostanemo pozorni in preudarni, da bi zaščitili sami sebe in tiste, ki nas obkrožajo, da bi razmere ostale znosne za naše zdravstvene delavce," je pozval De Croo. Zdravstveni minister Frank Vandenbroucke pa je poudaril, da te odločitve niso bile lahke, vendar pa so to minimalni ukrepi. "Doživljamo eksplozijo okužb," je dejal.

V tednu, ki se izteka, belgijske oblasti v povprečju beležijo po skoraj 10.300 novih okužb na dan. Virus se širi tako hitro, kot se ni že eno leto. V bolnišnicah pa je največ covidnih bolnikov od maja. Bolnišnično oskrbo potrebuje več kot 2000 ljudi, od tega jih je 25 odstotkov na intenzivni negi. V državi, ki ima 11,6 milijona prebivalcev, je v torek umrlo še 41 covidnih bolnikov.

Avstralska Victorija pa sprošča ukrepe

Avstralska zvezna država Viktoria pa bo v petek odpravila večino svojih omejitev glede covida-19, je sporočil premier Daniel Andrews. Država se približuje svojemu cilju – 90-odstotni precepljenosti prebivalstva, starejšega od 12 let, in pričakuje, da bo dosegla mejnik do konca tedna. Andrews je ob napovedi, da se bo javnost ob koncu dneva večinoma lahko vrnila nazaj v normalno življenje, omenjeni dosežek označil za "neverjeten".

A necepljeni se bodo še vseeno soočali z nekaterimi omejitvami. Tisti, ki niso polno cepljeni, bodo še vedno lahko v restavracijah in kavarnah hrano dobili le za s seboj. Prav tako jim bo prepovedano vstopiti v trgovine, kjer prodajajo nenujne stvari, v kinematografe, gledališče, živalske vrtove, festivale, kozmetične salone in frizerske salone. Nenujne trgovine po vsej Viktoriji bodo tako na voljo samo za prebivalce, ki so v celoti cepljeni, mlajši od 12 let in dva meseca, ali imajo veljavno izjemo.

Avstralija je načrtovala stroga pravila za tiste, ki se niso cepili. V prihodnosti bodo lahko samo popolnoma cepljeni Avstralci zapustili državo brez posebnega dovoljenja in ponovno vstopili brez stroge dvotedenske karantene.