V BiH najvišja smrtnost zaradi covida v Evropi, Slovenija na 11. mestu

V BiH od začetka pandemije beležijo 3134 smrti zaradi covida-19 na milijon prebivalcev. Sledi Madžarska s 3128 mrtvimi na milijon prebivalcev, več kot 3000 smrti na milijon pa so našteli tudi v Severni Makedoniji. V vrhu evropske lestvice sta še Črna gora in Bolgarija. Slovenija je po podatkih Worldometra na 11. mestu z 2163 mrtvimi na milijon prebivalcev.

Bosna in Hercegovina je po številu smrti zaradi covida-19 na milijon prebivalcev na samem vrhu lestvice evropskih držav, medtem ko jo v svetu pri tej žalostni statistiki prekaša le Peru, izhaja iz podatkov na spletnem portalu Worldometer, ki redno zbira in dnevno posodablja statistične podatke o pandemiji iz vsega sveta.

V Italiji po obveznem covidnem potrdilu za zaposlene povečano zanimanje za cepljenje

V Italiji se je ta teden povečalo število prijav za cepljenje proti novemu koronavirusu, potem ko je vlada odločila, da bo od sredine oktobra covidno potrdilo o prebolelosti, cepljenju ali testiranju obvezno za vse zaposlene tako v javnem kot zasebnem sektorju.

Komisar Francesco Figliuolo, ki je pristojen za ukrepe proti širjenju novega koronavirusa, je v soboto zvečer sporočil, da je na nacionalni ravni prišlo do povečanja prijav za prvi odmerek cepiva za 20 do 40 odstotkov v primerjavi s prejšnjim tednom.

Prijave za prvi odmerek cepiva proti covidu-19 so se v soboto povečale za 35 odstotkov v primerjavi s tednom pred tem, je še dejal po poročanju. V Italiji je bilo po vladnih podatkih doslej polno cepljenih skoraj 41 milijonov ljudi, kar predstavlja skoraj 76 odstotkov prebivalstva, starejšega od 12 let.

V Italiji bodo morali s 15. oktobrom zaposleni tako v javnem kot tudi zasebnem sektorju predložiti t. i. zeleni potni list. Vlada se je za to odločila iz dveh razlogov - da bi naredili delovna mesta varnejša in da bi okrepili kampanjo cepljenja, je v četrtek pojasnil zdravstveni minister Roberto Speranza. V skladu z novim zakonom uslužbencem, ki ne bodo predložili potrdila, grozi globa v višini od 600 do 1500 evrov. Italija je bila prva evropska država, ki je februarja lani občutila vso silo pandemije covida-19 in je beležila najvišje število smrtnih žrtev v Evropski uniji, več kot 130.000.