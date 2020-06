V BiH ob rekordnem porastu novih okužb zaradi karantene jezni na Hrvate

V Bosni in Hercegovini število obolelih s koronavirusom še naprej narašča. Dosegli so drugi največji dnevni porast od začetka epidemije. Poleg Slovenije je tudi Hrvaška za državljane BiH uvedla obvezno 14-dnevno karanteno, kar pa je razjezilo bosanske politike, še posebej pa tiste prebivalce, ki živijo tik ob meji s Hrvaško. Številni so tudi imetniki dvojnega državljanstva. V Srbiji okužbe prav tako naraščajo, po včerajšnjem rekordu so jih danes zabeležili 137.

Bosanske oblasti so sporočile, da so v zadnjih 24 urah potrdili 119 novih okužb, kar je drugi največji porast okuženih od začetka epidemije. Takrat so jih potrdili največ 126. Iz Sarajeva poročajo o 17 novih primerih, iz Banja Luke pa o 16. Največ novih okužb je sicer zabeleženih v Republiki srbski (62), v Federaciji BiH pa so jih našteli 57. Inštitut za varovanje zdravja Republike srbske je sporočil, da je največ okužb povezanih z lokanim prenosom virusa, nekateri primeri pa so uvoženi iz tujine. V državi so sicer zabeležili dve novi smrtni žrtvi. Število obolelih v BiH se je po uvedbi strogih varnostnih ukrepov v marcu zmanjšalo, a se je po sprostitvi znova takoj povečalo. Okužbe, vnešene iz Bosne in Hercegovine povzročajo težave na Hrvaškem in v Sloveniji. Obe državi sta zato BiH postavili na t.i. 'rdeči seznam', kar pomeni, da morajo državljani te države prestati 14-dnevno obvezno karanteno.

Hrvaški poslanci iz skupščine Hercegovsko-neretvanske županije (HNŽ), ki jo vodi HDZ BiH, so medtem Zagreb pozvali, naj ponovno preuči odločitev o uvedbi karantene za državljane BiH. Poslanci namreč menijo, da zaprtje meje ovira vsakdanje normalno življenje prebivalcev tega območja. Predsednik HNŽ Nevenko Herceg je povedal, da se je pogovarjal z župani v Dalmaciji, ki so mu, kot je zatrdil, dejali, da se jim zdijo ukrepi prestrogi. Po mnenju Hercega namreč situacija v BiH ni tako zaskrbljujoča, kot si Hrvati predstavljajo, poroča 24sata. Konzervativna Stranka demokratske akcije (SDA) je medtem hrvaško odločitev o obvezni samoizolaciji označila za "škodljivo". Kot so sporočili, državljani BiH vsako poletje na Hrvaškem "zapravijo na stotine milijonov evrov", s karanteno pa so jim Hrvati preprečili letošnji dopust na hrvaški obali. Državljane so pozvali, naj raje letošnje počitnice preživijo doma, v Bosni in Hercegovini. Spomnimo. Hrvaška je z današnjim dnem ob polnoči zaostrila nadzor na meji s Srbijo in Bosno in Hercegovino. Vsi potniki, ki se vračajo iz omejenih dveh držav in dodatno še s Kosova ter Severne Makedonije, morajo po prihodu v obvezno 14-dnevno karanteno. V primeru, da čez Hrvaško le potujejo, ta ukrep ne velja.

