V BiH ob rekordnem številu testov odkrili skoraj 400 novih okužb

V Bosni in Hercegovini je v zadnjih 24 urah umrlo šest bolnikov s covidom-19, od tega štirje v Sarajevu, ki je žarišče okužb v državi. Tam so v zadnjem dnevu potrdili največ novih primerov, in sicer 68. V prestolnici je aktivnih okužb še 1300.

V BiH so sicer potrdili 398 novih okužb, opravili pa so največ testiranj v enem dnevu od izbruha epidemije, in sicer 2151.