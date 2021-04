V BiH potrdili največ okužb doslej, število okuženih raste tudi na Hrvaškem

Epidemiologi v BiH opozarjajo, da je hitro širjenje okužb z virusom SARS-CoV-2 posledica prevlade novih različic virusa, od katerih je največ britanske. Vse bolnišnice v BiH, ki sprejemajo covidne bolnike, so polne, največja žarišča pa ostajajo večja mesta v državi, kot je na primer Sarajevo. V prestolnici BiH so sicer danes potrdili nekaj manj novih okužb kot v zadnjih dnevih. V zadnjih 24 urah so jih potrdili 281, medtem ko se je ob začetku tedna ta številka gibala pri več kot 500.

V državi je trenutno 13.111 aktivnih primerov okužbe. V bolnišnicah se zdravi 1464 covidnih bolnikov, od tega 153 na medicinskih ventilatorjih. V samoizolaciji je 34.878 ljudi. Skupno so doslej v državi potrdili 276.416 okužb z novim koronavirusom, umrlo je 5996 bolnikov s covidom-19. Doslej so porabili 498.417 odmerkov Pfizerjevega, Moderninega in AstraZenecinega cepiva. Cepili so 404.518 ljudi, med njimi 92.380 z dvema odmerkoma.

Na Hrvaškem so v minulih 24 urah v državi ob 8003 testih potrdili 2362 okužb z novim koronavirusom, umrlo pa je še 29 bolnikov s covidom-19, je danes potrdil nacionalni štab civilne zaščite. Od izbruha epidemije covida-19 februarja lani so v državi našteli 5996 smrtnih primerov te bolezni.

V Banjaluki so v zadnjih 24 urah potrdili 133 novih okužb z novim koronavirusom, kar je skoraj tretjina vseh novih okužb v Republiki srbski. Veliko novih okužb imajo tudi v hercegovsko-neretvanski županiji, in sicer 332. V Mostarju je incidenca več kot tisoč okužb na 100.000 prebivalcev.

Hrvaška vlada je v četrtek zvečer sporočila, da bodo do začetka poletja dobili dodatnih 747.000 odmerkov Pfizerjevega cepiva kot nadomestila zaradi počasnejše proizvodnje in dobave cepiva AstraZenece. Gre za delež desetih milijonov odmerkov cepiva, ki ga bo proizvajalec BioNTech/Pfizer namenil EU v drugem letošnjem trimesečju, namesto v drugi polovici leta. Iz HZJZ so medtem sporočili, da so pocenili antigenske teste in teste PCR. Tako bodo testi PCR po novem stali 500 kun (67 evrov), antigenski pa 150 kun (20 evrov). Hrvaška je od 1. aprila omogočila vstop v državo tudi z negativnim antigenskim testom, ki prav tako kot test PCR ne sme biti starejši od 48 ur. Napovedali so, da bodo odprli še več točk, posebej v turističnih krajih, na katerih bo možno testiranje tudi za turiste, ki potrebujejo negativen test ob vrnitvi v domovino.

Danes so potrdili okoli 11 odstotkov več okužb kot v četrtek, ko so poročali o 72.330 novih okužbah. Najhuje je prizadeta finančna metropola Mumbaj, kjer so potrdili 8646 novih okužb, kar je največ od začetka pandemije. Velik porast novih okužb so potrdili tudi v New Delhiju, kjer so potrdili 53 odstotkov več okužb kot dan prej.

Strokovnjaki ocenjujejo, da je porast števila okužb povezan z novimi različicami SARS-CoV-2 in pomanjkanjem zaščitnih ukrepov, med drugim glede nošenja mask. Vlada je sicer v četrtek razširila strategijo cepljenja na vse, ki so starejši od 45 let. V državi bi lahko vrhunec drugega vala doživeli med 15. in 20. aprilom, predvidevajo strokovnjaki.

V Indiji so doslej potrdili več kot 12,3 milijona okužb z novim koronavirusom, umrlo je več kot 163.000 ljudi.