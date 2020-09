V BiH spet prek 200 novih okužb, na Hrvaškem 135

Na Hrvaškem so ob 4494 testiranih potrdili 135 novih primerov okužbe s koronavirusom, kar je trikrat več kot dan prej. Umrle so tri osebe. Trenutno imajo aktivnih 1158 primerov. V bolnišnicah se zdravi 274 bolnikov, med njimi jih je 26 priključenih na ventilatorje, je še sporočil nacionalni štab civilne zaščite.

Strokovnjaki še opozarjajo, da bi bilo potrebno v tem koronskem obdobju zaradi kapljičnega širjenja virusa omejiti zborovsko petje, priporočajo tudi t.i. tiha območja v vseh ogroženih prostorih, kot so bolnišnice in čakalnice.

225 novih okužb v BiH, 65 v Srbiji in 112 v Severni Makedoniji

V Bosni in Hercegovini so v zadnjih 24 urah potrdili 225 novih okužb s koronavirusom in 14 smrti. V Republiki srbski narašča število okužb v šolah. Na poraste števila okužb v izobraževalnih ustanovah glavna epidemiologinja območja Jela Aćimović pripisuje okrepljenemu testiranju. Žarišče je še naprej v Banjaluki, kjer so potrdili 25 novih okužb, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina.