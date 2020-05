V BiH zaradi afere z ventilatorji zaslišali premierja Federacije BiH

Sporni ventilatorji so bili dobavljeni iz Kitajske za 5,3 milijona evrov, a so se izkazali za neuporabne na oddelkih intenzivne nege.

Sporni ventilatorji so bili dobavljeni iz Kitajske za 5,3 milijona evrov, a so se izkazali za neuporabne na oddelkih intenzivne nege. Preiskava se osredotoča tudi na to, zakaj je posel dobilo podjetje Srebrena malina, ki se sicer ukvarja s predelavo in gojenjem sadja in zelenjave. Podjetje je posel dobilo z neposredno pogodbo, ki jo je podpisal Solak. Sredi meseca ga je vlada BiH suspendirala s položaja.