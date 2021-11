V BiH zavrgli donirano cepivo proti covidu-19 iz Avstrije

Na avstrijskem zunanjem ministrstvu so dejali, da je BiH vnaprej vedela za rok uporabe podarjenih odmerkov cepiva. Poudarili so tudi, da so države, kot je BiH, same zaprosile za cepivo ter da so bile predhodno seznanjene, za katero cepivo gre in kakšen je rok uporabe, in so se same odločile, ali bodo sprejele donacijo ali ne.

"BiH je jasno zaprosila za cepivo in je vse od začetka vedela za rok uporabe," je dejala tiskovna predstavnica avstrijskega zunanjega ministrstva. Avstrija je avgusta letos BiH podarila pol milijona odmerkov cepiva proti covidu-19 proizvajalca AstraZeneca.

Avstrija je poleg BiH cepivo darovala tudi Ukrajini, Gruziji, Tuniziji, Libanonu, Iranu, Vietnamu in Kostariki. Levji delež je pripadal Iranu, ki je prejel milijon odmerkov, in BiH s 500.000 odmerki.

Slovenska vlada je junija letos sprejela odločitev, da bo BiH brezplačno namenila 48.000 odmerkov cepiva AstraZenece.