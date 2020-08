V BiH znova velik porast števila okužb z novim koronavirusom

Potem ko so v torek iz BiH poročali o pomembnem dnevnem padcu števila okužb - potrdili so 102 okužbi - se je ta številka danes znatno povišala. V Federaciji BiH so v zadnjem dnevu izvedli 1601 test ter potrdili 234 okužb z virusom sars-cov-2. V Republiki Srbski pa so po 471 testih potrdili kar 106 okužb.

Največ okužb so tudi danes potrdili v Sarajevu, in sicer 49. Doslej so v Sarajevu potrdili več kot tri tisoč primerov okužbe z novim koronavirusom. Na območju Banjaluke, kjer so od začetka epidemije potrdili približno 1500 okužb, so jih danes potrdili 35.

V torek so podatki o številu okužb v BiH sicer nakazovali, da se trend po več sto okužb dnevno, ki so ga v državi beležili v zadnjih dveh tednih, umirja.

V Srbiji 108 novih okužb

V Srbiji so medtem v zadnjih 24 urah testirali 9.186 oseb, 108 oseb je bilo na virus pozitivnih. 1.507 oseb je hospitaliziranih, 64 ljudi je na respiratorjih, štiri osebe so umrle. Skupno se je do zdaj okužilo 29.890 oseb, umrlo jih je 681, poročaInštitut za javno zdravje dr. Milana Jovanovića Batuta.

Po 16. avgustu, ko so zabeležili 211 novih dnevnih okužb, je število pozitivnih testov v ponedeljek padlo na 100. V torek pa se je ta trend nadaljeval s 108 okužbami. Vseh aktivnih okužb pa je 1612.

V Črni gori zabeležili 47 novih primerov

Tudi v Črni Gori število potrjenih novih primerov upada. Po tem, ko so 16. avgusta zabeležili 80 novih okužb, je to število v ponedeljek padlo na 50, v torek pa so ob analizi 521 vzorcev potrdili 47 primerov okužbe. Največ primerov, po 9, je bilo v Podgorici in Nikšiću.

Trenutno je v državi aktivnih 1017 primerov okužb. V zadnjih 24 urah ni umrla nobena oseba, od začetka leta pa je korona vzela že 80 življenj.