V BioNTechu prepričani v učinkovitost svojega cepiva proti indijski različici koronavirusa

"Indijsko različico še testiramo, a ima mutacije, ki smo jih že testirali in proti katerim naše cepivo deluje, tako da sem prepričan," je povedal Ugur Sahin glede učinkovitosti njihovega cepiva proti indijski dvojno mutirani različici virusa Sars-CoV-2. "Prepričan sem, da bo branik vzdržal. Če ga bo treba znova okrepiti, bomo to storili," je še poudaril.

Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) je v torek sporočila, da so indijsko različico novega koronavirusa zabeležili v najmanj 17 državah po svetu. O največ primerih poročajo iz Indije, Združenega kraljestva, ZDA in Singapurja, so navedli v WHO. Različice zaenkrat niso označili za skrb zbujajočo, kar bi pomenilo, da je nevarnejša od prvotne različice koronavirusa.

Direktor BioNTecha je povedal še, da bi bilo lahko njihovo cepivo, s katerim v Evropi in ZDA cepijo že od decembra, kmalu odobreno tudi na Kitajskem. Zelo verjetno je, da se bo to zgodilo do julija.

Podprl je tudi rahljanje omejitvenih ukrepov za cepljene proti covidu, vendar do tega ne sme priti prehitro, saj bi lahko ustvarili zavist med ljudmi. Če bi do konca maja ali tekom junija cepili od 50 do 60 odstotkov Evropejcev, bi takšno znanstveno razumno sproščanje veljalo za veliko večino prebivalcev, je še povedal Sahin.