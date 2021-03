V bližini testnega centra za covid-19 eksplodiralo

Po podatkih policije je razbitih približno pet oken. V času eksplozije je bil na kraju dogodka prisoten varnostnik, ni pa nihče ranjen. Mimoidoči so povedali, da so slišali zelo močan udarec. Policija dogajanje trenutno preiskuje, območje pa je zaprto, poročajo nizozemski mediji.

V zadnjih mesecih je bilo več uničenj na testnih ulicah GGD. Izgredniki so tako 23. januarja požgali testno lokacijo v Urku. Še pred tem so uničili testno ulico v Bredi. Vnetljivo snov z ognjemetom so nedavno našli tudi na testni lokaciji v Hilversumu.