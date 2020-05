V Boliviji zaradi posla z ventilatorji zaprli zdravstvenega ministra, v Nemčiji vse več novih okužb

Pandemija novega koronavirusa svet še vedno drži v primežu, države pa še naprej kujejo tudi načrte, kako pognati gospodarstvo in turizem, ob tem pa preprečiti občutno povečanje števila novih okužb.

Ena takih držav je od turizma zelo odvisen Egipt, kjer bodo letovišča začela znova sprejemati goste, pri tem pa bodo morali upoštevati številna navodila oblasti, da se prepreči širjenje okužb. Sprva bodo lahko letovišča zasedena do 25-odstotkov, od prvega julija pa naj bi lahko zapolnili že polovico kapacitet. Zaenkrat bodo sicer lahko tam počitnikovali le domači gostje.

Virus še naprej divja po ZDA. Razmere se umirjajo v sprva najbolj prizadetem New Yorku, zaostrujejo pa v Kaliforniji. Raziskava o protitelesih pri prebivalcih mesta New York je sicer ugotovila, da so protitelesa prisotna pri 19,9 odstotka ljudi, vendar pa je med testiranimi v revnih predelih tistih s protitelesi kar 27 odstotkov. Še posebej izstopa predel Bronxa Morrisania, kjer so našli protitelesa pri 43 odstotkih testiranih. Je pa bilo tudi število hospitalizacij med prebivalci tega predela Bronxa za 81 odstotkov višja od newyorškega povprečja.

Zaenkrat še tudi ni jasno, kdaj bodo lahko v ZDA spet potovali evropski državljani. Tiskovna predstavnica Bele Hiše Kayleigh McEnanyje dejala, da za to ni še nobenih načrtov, ameriški predsednik Donald Trump pa je dejal, da je prioriteta zdravje Američanov.

Še huje kot v ZDA pa je v Braziliji, kjer so v 24 urah zabeležili 20.000 novih okužb z novim koronavirusom. V istem časovnem obdobju je umrlo 888 ljudi. Na brazilske oblasti sicer letijo številne kritike zaradi pristopa k omejevanju izbruha novega koronavirusa, ki se pospešeno širi predvsem v gosto naseljenih revnih območjih predmestij velikih mest.

Na udaru sicer ni le Brazilija, ampak kar celotna Latinska Amerika. V Boliviji so medtem aretirali zdravstvenega ministra Marcela Navajasa- zaradi očitkov o korupciji. Navajas je ostal tudi brez stolčka. Za vse skupaj naj bi bil kriv domnevno sporni posel za nakup 170 ventilatorjev za mehansko predihavanje pljuč. Škandal je sicer odnesel še nekaj drugih uradnikov.

V Evropi ima še vedno največje težave z novim koronavirusom Velika Britanija, ki pa se tudi počasi odpira. Potem ko so že odpravili veliko omejitev, pa porast novih okužb opažajo v Nemčiji, kjer se je doslej okužilo 176.486 ljudi. Število novih okužb je bilo včeraj 814, kar je veliko več kot dan prej, ko jih je bilo 499, še dan prej pa 401.

Velika težava je širjenje okužbe v domovih, kjer bivajo migranti, oblasti poročajo tudi o več primerih smrti. Zaradi tega naj bi v domovih tudi naraščala napetost, potrebnih je bilo več posredovanj policije. Več organizacij, ki v Nemčiji nudijo podporo migrantom, je opozorilo, da so glavni vir težav pogoji, v katerih migranti tam živijo - domovi so namreč natrpani, zato je možnost širjenja okužbe še toliko večja.