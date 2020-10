V bolnišnicah trenutno 100 intenzivnih postelj, možnost razširitve na 136

Ministrstvo je zadolženo za sprotno nadgradnjo načrtovanja zmogljivosti in povezovanja bolnišnic v različnih fazah pandemije. Ob tem so pojasnili načrtovana vlaganja v UKC Ljubljana, ki so povezana z oskrbo bolnikov s covidom-19. Ministrstvo bo do leta 2025 izvedlo najbolj nujne investicije za ureditev optimalnih prostorskih zmožnosti in zagotovitev opreme za učinkovito obravnavo nalezljivih bolezni in njihovo spremljanje.

Zato nameravajo vzpostaviti sivo cono v že več kot desetletje praznih prostorih Zavoda za varstvo pri delu, temu je julija dal soglasje tudi svet UKC Ljubljana. Objekt so v letu 2008 statično sanirali, medtem ko obnova ni bila dokončana. Tako je predvidena urgentna in takojšnja prenova pritličja, celovita sanacija strehe, sanacija poškodb in plesni tretjega in četrtega nadstropja in ureditev in povezave energetskih virov energije, v naslednji fazi pa je predvidena tudi prenova prvega in drugega nadstropja DTS v obsegu 2043 kvadratnih metrov, s čimer bi dobili dodatnih 42 postelj, ter novo posteljno dvigalo s prizidkom povezave etaž do hospitala.

Siva cona za potrebe obvladovanja covida-19 je bila za UKC Ljubljana marca vzpostavljena v drugem nadstropju diagnostično-terapevtskega servisa in pritličju urgentnega kirurškega bloka. Zaradi tega pa so se določeni programi za čas epidemije začasno zaustavili oz. se niso mogli izvajati.

Bolniki, ki zaradi koronavirusne bolezni potrebujejo intenzivno zdravljenje, so nameščeni v prostorih enote za intenzivno terapijo oddelka za perioperativno medicino. Bolniki s koronavirusno boleznijo so nameščeni v prostorih stare stavbe ginekološko-porodniškega oddelka, bolniki, ki potrebujejo intenzivno zdravljenje, pa so v prostorih enote za intenzivno terapijo oddelka za perioperativno medicino.

V Splošni bolnišnici Murska Sobota je zasedenih vseh 25 postelj, namenjenih obravnavi bolnikov s covidom-19, in še dodatne štiri, tako da zdravijo 29 bolnikov. Poleg teh so od štirih postelj za intenzivno zdravljenje zasedene tri, v prihodnjih dneh bodo pripravili še 20 postelj.

Kot so sporočili iz bolnišnice, je v sivi coni devet oseb s sumom na okužbo, sivo in rdečo cono so vzpostavili tudi na otroškem oddelku. Obiski v bolnišnici so prepovedani, razen na otroškem oddelku, kjer je dovoljen obisk ene zdrave osebe za največ 15 minut na dan. Izjema je tudi na ginekološko-porodniškem oddelku, in to za partnerje pri porodu. Pri umirajočih pa je obisk možen po dogovoru z zdravnikom.

V bolnišnici so zmanjšali obseg dejavnosti nekaterih, predvsem internističnih specialističnih ambulant, razvojne ambulante in fizioterapije. Prav tako ne opravljajo več nenujnih koronarografij. Od novembra bomo obravnavali le bolnike, napotene pod stopnjo nujnosti nujno in zelo hitro.

Bolniki, ki so do konca oktobra naročeni na ambulantne preglede, bodo storitev lahko opravili. Obveščali jih bodo le ob odpovedi pregleda. Vse, ki na pregled ne morejo, pa prosijo, naj jim to čim prej sporočijo.

V bolnišnici je devet zaposlenih s pozitivnim izidom testa na novi koronavirus. Po besedah vodstva bolnišnice poskušajo prostorsko stisko obvladovati, težje pa bodo zagotavljali zdravstveno osebje. Zato vse zunanje zdravstvene delavce, ki so se pripravljeni vključiti v delo v bolnišnici, pozivajo, naj se jim pridružijo.