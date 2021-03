V Braziliji covid-19 zahteval več kot 300.000 življenj

Od izbruha epidemije beležijo najvišje dnevno število smrti zaradi covida-19. Od začetka leta se je več kot potrojilo. V zadnjem tednu je dnevno v povprečju umrlo 2273 bolnikov. V torek so prvič poročali o smrti več kot 3000 covidnih bolnikov.

Potem ko je v 24 urah umrlo več kot 2000 covidnih bolnikov, je brazilsko ministrstvo za zdravje v sredo sporočilo, da je covid-19 zahteval skupno 300.685 življenj. Okužbe z novim koronavirusom medtem naraščajo predvsem zaradi širjenja lokalne različice novega koronavirusa, ki je bolj nalezljiva. Doslej so potrdili skupno 12,2 milijona okužb.

V Braziliji z okoli 212 milijonov prebivalcev so doslej vsaj z enim odmerkom cepiva proti covidu-19 cepili šest odstotkov prebivalcev. So še zelo daleč od cilja, da bi do konca leta cepili vse odrasle.

Bolsonaro, ki zavrača nasvete strokovnjakov o učinkovitosti strogih omejitvenih ukrepov in nošenju zaščitnih mask, nasprotuje pa tudi cepljenju proti covidu-19, je po omenjenem sestanku v sredo sporočil, da so se strinjali s potrebo po množičnem cepljenju.

Skrajno desni predsednik Brazilije Jair Bolsonaro , ki je dolgo zanikal nevarnost covida-19, je pred časom napovedal oblikovanje kriznega odbora za soočanje z epidemijo, ki se bo tedensko sestajal. Vzpostavili bodo koordinacijski svet z guvernerji vseh zveznih držav, ki ga bo vodil predsednik senata Rodrigo Pacheco , je sporočil po sredinem sestanku s predsednikoma obeh domov parlamenta, člani vrhovnega sodišča, šefom centralne banke, večino članov vlade in šestih guvernerjev.

Avstrijska vlada želi med naraščanjem okužb zmanjšati pritisk bolnikov na oddelke za intenzivno nego

Avstrijski minister za zdravje Rudolf Anschoberje na novinarski konferenci pojasnil, da so se zaradi največjega širjenja britanske različice novega koronavirusa na vzhodu države odločili, da od 1. do 6. aprila uvedejo omejitve na Dunaju ter v zveznih deželah Spodnja Avstrija in Gradiščansko.

Od doma bodo lahko prebivalci odšli samo za delo, nakup hrane in rekreacijo. Muzeji in nenujne trgovine bodo zaprti. Nošenje ustreznih zaščitnih mask, ki je že obvezno po vsej državi na sredstvih javnega prevoza, v trgovinah in uradnih poslopjih, bodo razširili na zaprte prostore.

Povečali bodo testiranje na delovnih mestih in zaostrili pogoje za vstop na vzhodu države. Delovni migranti bodo morali predložiti negativni test na okužbo dvakrat na teden, potem ko so ga doslej morali enkrat. Okrepili bodo tudi nadzor na meji s Češko, Slovaško in Madžarsko.