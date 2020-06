V Braziliji rekordno število novih okužb z novim koronavirusom v enem dnevu

Visoka predstavnica Panameriške zdravstvene organizacije Carissa Etienne je izrazila zaskrbljenost zaradi razmer v tej južnoameriški državi. " Brazilija ima 23 odstotkov vseh okuženih in 21 odstotkov vseh smrtnih žrtev v regiji. In še ne beležimo upočasnitve širjenja okužb," je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP dejala na novinarski konferenci na daljavo.

Organizacija zato svetuje Braziliji in drugim državam v regiji, naj nadaljujejo z ukrepi za zajezitev pandemije, gospodarstvo pa zaženejo počasi in pazljivo. Brazilija še ni oblikovala strategije za obvladovanje novega koronavirusa. Politika in ukrepi brazilskega predsednika Jaira Bolsonara, ki covidu-19 ne pripisuje velikega pomena, so sicer v državi predmet ostrih polemik.